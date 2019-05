El Papa expresa su dolor por el primer atentado y quema de una iglesia católica en Burkina Faso

El Papa Francisco ha lamentado el último atentado contra los cristianos que se ha cobrado la vida de seis personas en Burkina Faso. Además, los cristianos de Burkina Faso han visto arder el templo donde se produjo el ataque. El portavoz interino de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, ha publicado en Twitter la reacción del pontífice ante la noticia. "El Santo Padre ha recibido con dolor la noticia del ataque a la iglesia en Dablo, en #BurkinaFaso. Reza por las víctimas, por los familiares y por la comunidad cristiana del país", se lee en el mensaje.

Il Santo Padre ha appreso con dolore la notizia dell’attacco alla chiesa a Dablo, in #BurkinaFaso. Prega per le vittime, per i loro familiari e per tutta la comunità cristiana del Paese.