La oración de los jugadores de la selección colombiana que ha unido el país contra el coronavirus

Los jugadores de la selección colombiana pusieron en marcha una cadena de oracion para luchar frente al coronavirus.Teófilo Gutiérrez, estrella del fútbol colombiano que suele deleitar a millones de personas cuando el balón está en movimiento, en los últimos días – mientras el fútbol de las grandes ligas mundiales sigue quieto-, también ha sabido lanzar una convocatoria que sumó muchas adhesiones.

“Los invito junto a sus familias para que este sábado (18 de abril) hagamos nuestra oración por Colombia”, esbozó este actual delantero de Junior de Barranquilla de Colombia. "Un saludo a todos los que están acá, para los que se encuentran en sus casas, que las ayudas lleguen lo más pronto posible, agradecerle a los compañeros de la Selección Colombia. Dios va a tocar el corazón de los gobernadores, de los alcaldes, Dios es grande, Dios va a responder", expresó el barranqueño.

Se han sumado varios jugadores de Colombia

Y la respuesta no tardó en llegar, pues gracias a la propuesta varios jugadores – entre ellos algunos históricos como el ex jugador del Atlético de Madrid, Radamel Falcao – se han sumado en una particular cadena de oración para rezar por Colombia en tiempos de la pandemia desatada por el coronavirus.

“Quiero invitarlos para que este sábado, a las 6 de la tarde, nos unamos en oración por nuestro país. Que seamos una sola voz pidiéndole a Dios para salir de este momento”, había dicho Falcao previo al momento en que se pudo realizar la oración y sumándose a la convocatoria.

Es que la situación de Colombia con respecto al avance del coronavirus - al igual que sucede en el resto del continente - sigue siendo muy preocupante y de momento ya había dejado cerca de 4.000 contagiados y casi 200 fallecidos.

Es por eso que Teófilo motivó esta propuesta para que todos “se pudieran poner la camiseta para ganar este partido” y así también “poder hacer un fuerte clamor por Colombia”.

Al igual que estos jugadores, entre ellos Juan Guillermo Cuadrado o Carlos Bacca, se sumaron artistas y otras personalidades públicas bajo la consigna de ponerse manos de Dios en un momento de suma complejidad y dar también señales de unidad contra esta pandemia.

Hoy sábado a las 6pm aceptemos la invitación de @falcao y oremos ��por Colombia ���� #JuntosPodemospic.twitter.com/oXyR3oXFHR — Saris Bello (@sarisbello) April 18, 2020