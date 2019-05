La niña venezolana que ha recibido su primera comunión del Papa Francisco

El Papa Francisco ha tenido durante su viaje a Bulgaria en este mes de mayo de 2019, un gesto toalmente inédito y sorprendente. En la Iglesia del Sagrado Corazón de Rakovsky, ha celebrado una misa con la comunidad católica búlgara y en el momento de la comunión, han comulgado por primera vez en su vida más de 200 niños. El propio Papa ha querido dar el Sacramento a los pequeños.

Entre los niños que han hecho su primera comunión ha habido una niña venezolana, que según sus propias palabras ha "sido una sorpresa". Nuestra compañera y corresponsal de COPE en el Vaticano e Italia ha podido entrevistar a la familia.

"Estoy contenta porque hice mi primera comunión con el Papa Francisco. Fue una sorpresa, yo no sabía que esto iba a pasar. Yo pensé que iba a hacer la comunión en Venezuela. Pero algo me decía que no iba a ser en Venezuela sino aqui en Rakovsky. Que iba a hacer la comunión con el Papa Francisco."

El Pontífice ha recordado a los pequeños que sus corazones son el ejemplo en el que todos los cristianos se pueden fijar. Ha destacado en la misa la capacidad de los niños de soñar, de confiar o de agradecer, entre otras facultades. "Hay milagros que sólo pueden ocurrir si tenemos un corazón como el vuestro, capaz de compartir, soñar, agradecer, confiar y honrar a los demás", ha afirmado

David es el papá de Nicole, uno de los 242 niños que este 6 de mayo reciben la comunión del Papa Francisco en la pequeña localidad de Rakovsky. Asegura que "estamos muy felices por este evento. Esperamos que todo salga bien."