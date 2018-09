Card. Brenes: "En un país convulsionado siempre se necesita el diálogo"

El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, ha asegurado que la Iglesia tiene la esperanza de que volverá el diálogo a Nicaragua. “En un país convulsionado siempre se necesita el diálogo. En los años 80 se dijo que ya no se dialogaba, y al final sí se alcanzó el diálogo. Es la única salida a los conflictos. Como hombre de esperanza que soy, les digo que hay que estar tranquilos”, ha afirmado el purpurado, que también añadió, durante una entrevista a un medio local, que como Iglesia siguen esperando, ya que son mediadores del conflicto. “El nuestro es un servicio, no tenemos ningún interés, no queremos adquirir poder con esta mediación”. El cardenal Brenes ha concluido la entrevista recordando que "hay que orar mucho para que se desbloquee la situación y se retome el diálogo. Que podamos sentarnos a la mesa de negociaciones".

También Mons. Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, ha reflexionado sobre la necesidad de recuperar el diálogo. Durante una homilía, el prelado ha recordado que la cultura del diálogo logra imperar en una sociedad donde el servicio a la fraternidad universal es lo primordial y prima sobre cualquier otro interés. Para ello, Mons. Álvarez asegura que "es necesaria una sociedad donde se respete la igual dignidad de cada persona humana y donde no haya dominados ni dominadores. Una sociedad donde se respeten las libertades fundamentales de todo ser humano y entonces donde no hayan sometidos ni sometedores".

"Esto se tiene que detener. Y la única forma es dialogando"

"También para incentivar una cultura del diálogo es necesaria una sociedad donde se respete la justicia y equidad social y entonces donde no hayan excluidos ni excluyentes", afirma el obispo de Matagalpa. "Una sociedad", asegura, "donde se trabaje por el bien común y donde no haya brechas insoportables entre mayorías que casi no tienen nada y minorías que casi lo tengan todo. Una sociedad donde se respete la vida en todas sus etapas y formas y donde no haya ni aniquilados ni aniquiladores".

Mons. Álvarez insiste en que, para que haya una cultura de diálogo, es necesario una sociedad donde se respete al otro con sus diferencias e idiosincrasia y entonces no hayan marginados ni marginadores.

“Una sociedad donde nos reconozcamos todos, hijos de una misma patria y entonces no haya descartados ni descartantes. Una sociedad donde no nos tengamos miedo y entonces donde no haya ni amenazados ni amenazadores. Una sociedad donde lo primero sea nuestra historia y donde no haya vencedores ni vencidos. Una sociedad donde se promueva el desarrollo integral del ser humano y donde no haya ni últimos ni primeros”, prosigue Mons. Rolando Álvarez.

"Toda una generación de jóvenes están presos o en el exilio"

Mientras, el partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL) considera "urgente" la instalación del diálogo nacional en Nicaragua, que se encuentra suspendido desde hace más de tres meses, "para no seguir enterrando a más jóvenes" en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país. Así lo ha expresado la presidenta nacional de CxL, Kitty Monterrey, que también ha lamentado la muerte del adolescente Matt Romero, el domingo pasado, mientras participaba en la marcha opositora denominada "Somos la voz de los presos políticos".

Monterrey asegura que, desde el principio, su organización política fue firme en apoyar el diálogo nacional y sobre todo el papel de la Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediadora y testigo. La presidenta de CxL también ha advertido de que "toda una generación" de jóvenes están presos o en el exilio por protestar contra el Gobierno de Daniel Ortega "y esto se tiene que detener. Y la única forma es dialogando".

A su juicio, un nuevo diálogo tiene que ser reconstruido, inclusivo y representativo de la población, "donde realmente estén actores que puedan contribuir", para que haya una solución a la crisis. La Iglesia Católica, testigo y mediador del diálogo, sigue a la espera de una respuesta positiva por parte del Gobierno para reanudar el diálogo con el que se espera encontrar una salida pacífica a la crisis que ha dejado centenares de muertos en el país desde abril pasado.