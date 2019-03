Los obispos de Nicaragua se reúnen para decidir si participan en las negociaciones entre Ortega y la oposición

El arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, ha respondido a los periodistas sobre si la Iglesia considera importante tener garantes como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas en este proceso de negociaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición.

El purpurado ha respondido que es importante que las partes negociadoras escuchen los sentimientos, los deseos y las expresiones que pide y solicita la población.

Sobre la teórica conclusión de las negociaciones para el 28 de marzo, explicó que se negociará todo el tiempo considerado necesario. “En la actitud de las negociaciones uno puede poner un límite, pero a lo mejor se puede terminar antes o después, creo que es bueno poner una fecha, porque si no se camina en eterno en discusiones”.

La carta de invitación que recibió no la recibió a título personal. Se trata de una carta que él solicitó a nombre de la Conferencia Episcopal. El viernes, la Conferencia Episcopal se reunirá para decidir quiénes serán los asesores, y cómo caminar en este proceso hacia la paz, en espíritu de verdadero diálogo, como lo ha dicho el Papa.

Ante las personas que no tienen confianza en este diálogo, el purpurado aseguró que hay que ir evaluando, viendo cada situación y a partir de allí tomar una decisión. "Hay que dejar correr un poco el tiempo", ha subrayado.

Sexta sesión de negociaciones

En el quinto comunicado, las partes negociadoras afirman que están a la espera de la confirmación de las invitaciones enviadas a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y a los Pastores Interdenominacionales Unidos por la Nación, para que participen en calidad de testigos y Acompañantes.

Ya se ha comenzado a considerar los temas de agenda para consensuarla. Y se continuarán discutiendo las propuestas de agenda de ambas delegaciones. El Nuncio Apostólico Mons. Waldemar Stanislao Sommertag, ya está participando en calidad de testigo y acompañante Internacional. La negociación se realizó en un ambiente de respeto mutuo.

Cuaresma: en silencio orar, ayunar y darse a los demás

El cardenal recordó que este tiempo nos pide tener momentos de silencio para poder escuchar al Señor que nos interpela, guardar silencio para las realidades que “nos interpelan y ver cuánta culpa tenemos cada uno de nosotros”. En el silencio, y no mirar la basura que está en el otro si no mirar primero la viga que tenemos nosotros, quitárnosla, no señalar, dijo, sino más bien señalarnos a nosotros mismos, ser autocríticos en este tiempo de Cuaresma.

Brenes ha dejado otro mensaje para este nuevo tiempo litúrgico que ha comenzado: Cada uno puede tener dificultades muchas veces para aceptar sus culpas. “"l Señor nos recomienda una vida de oración ayuno y vida de buenas obras. Creo que el tiempo de Cuaresma es un tiempo hermoso para la oración, para la reflexión y para el silencio contemplando a Jesús clavado en la Cruz por nuestros pecados. Y desde allí nos dio la vida y vida eterna, a todos les deseo una buena Cuaresma en silencio, en reflexión y en autocrítica”.