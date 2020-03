Jóvenes de 60 ciudades se reúnen para combatir el coronavirus en el I Ciberencuentro Mundial

Con motivo de la pandemia global del coronavirus, se celebró el I Ciberencuentro Mundial de Jóvenes, que acogió a más de 120 estudiantes de 60 ciudades de todo el mundo, para enfrentarse todos juntos a esta situación. El evento fue organizado por la Pontificia Scholas Ocurrentes y con la bendición del Papa Francisco, tal y como informan desde la propia red de escuelas.

Poco a poco empezaban a aparecer. Pequeños cuadros, unos más pixelados que otros, nos descubrían unos ojos madrugadores, en México, donde estaba amaneciendo o trasnochadores, desde Japón. Un mosaico de rostros, jóvenes todos, inundó la pantalla... Y los auriculares: “Ciao!, “Hi!”, “¡Hola!”, “Kon'nichiwa!”, “Bonjour!”, „Alo!”, Olá!”, saludos y gritos de felicidad en medio del caos y el miedo. Se daba así inicio al Primer Ciberencuentro Mundial de Jóvenes sobre el Coronavirus para hablar y compartir todo lo que les está pasando a ellos y a sus familias.

En medio de esta inédita situación que atraviesan cientos de países en todo el mundo a causa de la pandemia del COVID-19, y con la convicción de que la “cultura del encuentro” es más necesaria que nunca, jóvenes de 60 ciudades como Miami, Maputo, Santo Domingo, Roma, Madrid, Port-au-Prince, Lisboa, Asunción del Paraguay, Barranquilla, Buenos Aires, Tokio, Ciudad de México, Barcelona, Setagaya-ku, Oporto, La Plata, Nápoles, Tampa, Vigo, Panamá, Bucarest, Cascais, Monterrey, Medellín, entre muchas otras, se dieron cita para generar un espacio de salud mental y aire fresco.

Los jóvenes españoles participaron desde Madrid, Barcelona, Segovia, Sant Feliu de Codines, Santa Coloma de Gramenet, Albolote, Beneixama, Madridejos, Badalona y Vigo, y pudieron conocer de viva voz la realidad que viven sus pares en otros lugares del mundo, y compartir sus sensaciones, no exentas de miedo y confusión, pero contundentes en su llamado a la empatía y a la solidaridad.

Los testimonios de los jóvenes

“Hace unos días que no me sentía feliz, al estar encerrada en casa; este encuentro, poder hablar con vosotros a gran nivel, el poder sentir que no estaba sola, volver a estar en compañía, ver la situación de otros países, me ha ayudado muchísimo”, expresaba Sara, de Granada. “Me ayudó también a comprender cómo estaban en otros lados, porque a pesar de estar separados unos de otros por millones de kilómetros, siempre se transmite la buena vibra que se tiene, haciendo más feliz al mundo, y haciéndolo más humano, qué es lo que hace falta en estos días, humanidad y esperanza, porque de aquí salimos todos juntos.”, concluyó.

“Tenemos que estar en nuestras casas para prevenir y cuidarnos. Por más que el virus no llegó del todo acá, nos tenemos que proteger. Parece que no hubiera conciencia de lo que está pasando, porque hay gente que quiere salir a la calle, pero es porque desconocen la gravedad del virus”, Celestino, de Mozambique.

Como estos, varios de los testimonios compartidos durante el encuentro hicieron un llamado a la responsabilidad, sin desconocer las circunstancias de otros contextos y realidades.

Dominique, de Haití: “Estamos preocupados aquí, porque si los países que están preparados para soportar mejor este tipo de crisis están sufriendo, imagínense nosotros en Haití, aquí no estamos listos, (por eso) si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, hazlo. Este es el momento de ser solidarios”.

Demostraciones de empatía y solidaridad, no tardaron en aparecer, como el mensaje de Sergio, de Madrid: “En este momento de encierro, de aislamiento, es más necesario que nunca reivindicar la cultura del encuentro, recordar que no estamos solos, que tenemos medios para vernos, y seguir trabajando juntos. En estos momentos tan duros puede que muchos de nuestros familiares estén afectados, o nuestros amigos, no solamente por la enfermedad sino también por lo que conlleva este encierro y esta cuarentena; esta soledad que puede achacar muchos otros problemas en tu salud mental”.

“Yo siempre veo algo positivo en todo, y es que estamos comunicándonos; no hemos perdido la red de comunicación, y eso es lo más importante; a pesar de que estamos en un momento de crisis, seguimos en pie; no como amigos o conocidos, sino como la gran familia que somos Scholas”, eran las palabras de Brayan, de Panamá. “Podemos seguir trabajando por el bien común”.

"Scholas es un soplo de aire en todo esto, es pedazos de corazón repartidos por todo el mundo, es especial. Gracias por seguir haciéndome vivir emociones que nunca puedo transmitir en palabras", Sonia, de Palermo, Italia.

Este primer encuentro virtual mundial tuvo como actividad de cierre la puesta en común de palabras e ideas alrededor de las cuales seguir generando un diálogo y conversación permanentes; se pudieron escuchar muchas palabras como fraternidad, sacrificio, coraje, solidaridad, familia, fragilidad, empatía, incertidumbre, desconcierto, comunicación… pero si hubo dos que se repitieron, y se respiraron, incesantemente, esas fueron las de “esperanza” y “encuentro”.

En el momento de cierre, donde ninguno de los jóvenes quería desconectarse, José María del Corral, cofundador de la red mundial Scholas junto a Enrique Palmeyro y Jorge Bergoglio, les dijo a los chicos: “Hoy ustedes crearon la mejor vacuna y le pusieron el nombre: “esperanza”.

Scholas Ocurrentes

Scholas Occurrentes es una organización Internacional de Derecho Pontificio presente en 190 países y que a través de su red integra a más de 446.000 escuelas y redes educativas. Su misión es lograr la integración de todos los alumnos del mundo a través de propuestas tecnológicas, deportivas y artísticas que promueven la educación desde la cultura del encuentro.