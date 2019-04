La Iglesia universal reza hoy el Rosario Mundial por la Paz de Máter Fátima: síguelo en directo en COPE

Nuestra Señora de Guadalupe, México, Nuestra Señora de Torreciudad, España, el Santuario de la Anunciación, en Nazareth...y así llegan hasta alrededor de 65 templos católicos, en su mayoría santuarios a la Virgen, que hoy van a unirse a una misma hora para rezar. Iglesias de todo el mundo se han sumado al Rosario Mundial por la Paz de Máter Fátima.

De 21:00 horas a 22:00 horas, horario de España, muchas iglesias, parroquias y santuarios marianos también van a recogerse en esta oración. Se trata de un acontecimiento histórico y único que va a congregar a "decenas de millones de católicos" de todos los rincones. Así lo confirmaba a COPE el promotor de esta iniciativa, el Padre Héctor Ramírez.

Sigue el Rosario Mundial por la Paz en COPE

La Cadena COPE va a formar parte de los medios de comunicación españoles, y de los internacionales, que van a hacer posible seguir el rezo de esta hora Santa. Desde la página web COPE.es, se a retransmitir en directo por streaming este momento de comunión de la Iglesia universal.

Una red de santuarios desde Fátima hasta Corea del Sur

Máter Fátima supone también una red de lugares sagrados del mundo entero. El santuario de la Divina Misericordia, en Polonia; La Gran Promesa, el Sagrado Corazón, el Pilar y Torreciudad, en España, son algunos más, pero la lista es abultada.

Nuestro país es en el que más templos se van a sumar. entre ellos, la basílica del Pilar, de Zaragoza; y los santuarios del Sagrado Corazón de Jesús, en el cerro de los Ángeles (Getafe), Covadonga (Asturias), Torreciudad (Huesca) o El Rocío (Huelva). Los obispos españoles, reunidos en Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, también van a seguir el rezo.

De otros países, participarán el santuario de Nuestra Señor de Lourdes, en Francia; el de la Divina Misericordia, en Plock (Polonia); la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en México; el santuario de Nuestra Señora de Lujan, en Argentina; el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá (Colombia); el santuario de Nuestra Señora de la Paz, Medjugorje (Bosnia-Herzegovina); la basílica de la Anunciación, en Nazaret; el santuario del Niño Jesús, en Praga; o el santuario de Nuestra Señora del Rosario, en Namyang (Corea del Sur).

Así se va a rezar el Rosario Mundial por la Paz: Cinco misterios, cinco causas por las que rezar

Este Rosario tiene como protagonista a la Virgen y, en particular, a su papel de intercesora por la paz. Por esa razón, los misterios que forman el Santo Rosario tienen cada uno una intención en la que se pide su mediación.

Así, todos los que se sumen, online o presencialmente al rezo, se unirán para pedirle: por la paz en el mundo, por el Papa y el fin del aborto, como acto de reparación a los corazones de Jesús y de María, por su intercesión por las almas del Purgatorio, por que los errores de Rusia no se propaguen por el mundo y por la conversión de los pecadores.

Un homenaje especial a la Virgen que se repetirá en 2020

La pequeña parroquia de Fátima, en Portugal, va a ser otro de los lugares que va a albergar esta oración multitudinaria. Este Rosario tiene hoy su primera parte, pero se repetirá el 20 de febrero de 2020. Ambas fechas son un homenaje a la Virgen de Fátima y su relación con los pastorcillos. El año próximo, se conmemorará a la pastorcilla Santa Jacinta.

Este año se cumple el centenario del fallecimiento de Francisco Martos, uno de los tres niños a quienes se les apareció la Virgen en la villa portuguesa. "Mater Fátima es una ocasión, aprovechando el centenario de la partida al cielo de San Francisco Marto, para invitar al mundo a unirse en oración", subraya el P. Héctor.

¿Cómo surge esta iniciativa?: "A mí la Virgen no me habla, pero sentí queme lo pedía"

El P. Héctor Ramírez ha ido viendo cómo, desde que la Virgen le inspiró, la iniciativa del Rosario Mundial por la Paz ha ido creciendo. Recuerda ese momento en el que dijo "sí" a mover este Rosario.

"A mí no me habla la Virgen María, eso que quede claro, pero en 2017, durante el centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima, sentí en el corazón que Ella me pedía que yo propagara su mensaje proclamado hace 100 años a los tres pastorcitos", explica a Alfa y Omega. Insiste en que esto es lo que la Virgen ha pedido, cumplir su deseo. "La única cosa que la Virgen repitió en las seis apariciones es que rezáramos el rosario todos los días pidiendo especialmente por la paz".