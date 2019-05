Iglesia de Sri Lanka suspende misas por segundo domingo tras los atentados

La Iglesia católica de Sri Lanka ha suspendido las misas del domingo por segunda semana consecutiva tras la serie de atentados contra lugares de culto cristianos y hoteles de lujo del pasado mes de abril. Las bombas de los yihadistas causaron 253 muertos y más de 500 heridos.

"El cardenal Malcolm Ranjith aconsejó hoy a todas las iglesias que no celebren la misa dominical también esta semana de acuerdo con el último informe de las fuerzas de seguridad", dijo a Efe el responsable de comunicación de la diócesis de Colombo, Edmund Thilakaratne.

Ranjith, presidente de la Conferencia Episcopal nacional, decidió recomendar que los fieles se queden en casa el domingo "tras considerar la situación de seguridad" en un país que trata de volver a la normalidad tras los atentados coordinados del Domingo de Resurrección.

El pasado domingo, los católicos esrilanqueses se vieron obligados a seguir los servicios religiosos desde sus casas por medio de una ceremonia dirigida por el cardenal y retransmitida por televisión y radio a toda la nación.

Los atentados fueron cometidos por al menos nueve suicidas que portaban potentes explosivos, vinculados a organizaciones extremistas locales y reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Horas después, una última detonación tuvo lugar en un pequeño hotel situado a una decena de kilómetros al sur de la capital, y la última en un complejo residencial, también en Colombo.

