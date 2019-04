La Iglesia de Nicaragua condena la violencia y pide que las manifestaciones sean pacíficas

Un día después de que policías y paramilitares agredieran a varios manifestestantes ayer en Nicaragua, la Iglesia ha vuelto a alzar la voz. El cardenal arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, dijo en su homilía del domingo que, por desgracia, se están viendo muchas situaciones de confrontación. El saldo de la intervención de la policía y los paramilitares fue de varios heridos, lesionados y detenidos.

Los hechos ocurrieron menos de 24 horas después de haberse suscrito acuerdos entre el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. La restitución de derechos y garantías constitucionales de esos documentos tornaron en violencia, con varios civiles heridos por arma de fuego como resultado. Además, se suman a ello las detenciones de civiles en la "Sentada nacional", aunque fueron posteriormente liberados.

La respuesta a la violencia, en la oración

Los obispos y el cardenal expresan su pesar ante estos acontecimientos. “Para mí es bien triste que entre nosotros los nicaragüenses sigamos enfrentándonos, y sigan situaciones en las cuales se verifique la violencia, que pueda haber heridos, prisioneros”.

La respuesta que pidió el purpurado a la población, en especial a los fieles católicos, fue la oración. La petición de Brenes es que los rezos ayuden a que estos hechos violentos puedan desaparecer de “nuestra cultura sobre todo en este tiempo de Cuaresma, que es tiempo de reconciliación, es tiempo de poder mirarnos a los ojos, y evitar todas las tensiones entre los hermanos”.

Esa fue una de las declaraciones del cardenal en la Parroquia San Francisco de Paula, en una entrevista que fue publicada por el Canal Católico del país. En otra hizo mención a que las demandas deben hacerse desde un ambiente pacífico y no en un ambiente violento. Pidió también que no se den las confrontaciones. “Toda demanda y protesta se debe realizar en un ambiente pacífico y sin violencia de una u otra parte”.

Seguimos viviendo momentos de violencia y falta de respeto a la vida humana en nuestra Nicaragua. Que en este tiempo de Cuaresma el Señor nos conceda fuerzas para luchar contra el mal y retomar el camino del bien. — Jorge Solórzano Pérez (@jorgesolorzanop) 30 de marzo de 2019

Esta violencia complica el trabajo de los Testigos en el Diálogo

El periodista del Canal Católico de Nicaragua, le preguntó al purpurado si estos actos de violencia que se presentan cada vez en una manifestación con un intento de hacer un alto a la protesta, ¿complican el trabajo de los Testigos en el diálogo, o sea del Nuncio Apostólico y el delegado de la OEA?

“Pienso que toda situación de violencia puede ser un paso hacia atrás de las cosas que se están platicando, negociando". El cardenal dijo que aún no se tiene, no se ha publicado, un documento que plasme lo que se está diciendo, “esperamos que todo, como se ha venido diciendo, se haga en beneficio del bien común el Santo Padre lo pide de manera especial, el Papa habla de una urgencia, que esto se haga lo más pronto posible. Así lo decía el Santo Padre en su mensaje del domingo pasado”.

"Mis oraciones y mi solidaridad cristiana con el pueblo, "en sus sufrimientos y dolores"(Comunicado CEN, 08 de Marzo 2019). Con cariño de pastor. Mons. Rolando José. — Monseñor Rolando José Alvarez L. (@DiocesisdeMat) 30 de marzo de 2019

La Cruz Roja tiene la tarea de liberar a los presos políticos

Cruz Roja tiene la lista de los presos políticos y se espera un anuncio sobre la pronta liberación. La Iglesia ha jugado un papel importante en la liberación de los manifestantes.

Sobre la participación activa de la Cruz Roja, el cardenal recordó lo que dijo hace cuatro meses, que sería interesante que los organismos que tienen las listas, como la Comisión de los Derechos Humanos, la policía, el gobierno, la Comisión de la Verdad, que se reunieran para unificar datos, porque cada organismo tiene listas con datos distintos sobre el número de presos. Sería bueno, sugirió el purpurado, que cada uno de estos organismos, den sus datos a la Cruz Roja, para que puedan hacer una lista oficial y publicarla.

El Canal Católico nicaragüense le preguntó al cardenal si la Iglesia estará dando seguimiento, el cardenal Brenes recordó el comunicado de la Conferencia Episcopal. En el texto, se decía que, aunque los obispos no estarían físicamente en los encuentros de negociación, si estarían muy cercanos en la oración.

“Es lo que hemos estado haciendo, realizando nuestras actividades religiosas y sobre todo lo que nos compete en la oración. Para que las personas que están en estos encuentros puedan dejarse dominar por la fuerza maravillosa del Espíritu Santo, es importante el hecho de seguir conversando con mucha sinceridad”.

Mons. Silvio Báez llama a evitar la "ley de la agresión y el irrespeto"

El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Mons. Silvio Báez, llamó este domingo a la población a no dejarse provocar por la "ley de la agresión y el irrespeto". Lo señaló al culminar una misa dominical en una parroquia de las afueras de Managua. "No lo olvidemos, somos hermanos y hermanas todos, porque somos hijos e hijas de un mismo padre (Dios), más allá de las diferencias ideológicas, religiosas, culturales, más allá de todo".

El obispo recordó la necesidad de "ir tejiendo nuevos vínculos de relación social en nuestro país", y llamó a los cristianos a ser "los primeros" en crearlos. "Me sueño con una Nicaragua construida en la verdadera paz que brota de la justicia social, me sueño con un país en donde todos pongamos nuestras ideas y nuestros bienes en común, para el bien de toda la sociedad, donde la diferencia entre nosotros sea una riqueza y el pensar distinto no sea un delito, nuestra patria lo merece", comentó el obispo.