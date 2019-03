El Home Office británico rectifica: el cristiano converso iraní podrá tramitar una nueva solicitud de asilo

El Home Office inglés - el equivalente al Ministerio del Interior - se ha mostrado de acuerdo a reconsiderar la petición de asilo del ciudadano iraní converso al cristianismo. Al principio, se le había denegado porque, según el empleado del Home Office, el cristianismo no era una religión de paz como el converso defendía.

"El Home Office se ha mostrado conforme a retirar la negativa y a reconsiderar la solicitud de asilo de nuestro cliente, ofreciéndonos una oportunidad de enviar otras solicitudes. Es un buen comienzo, pero se necesita más cambio". Esas son las palabras del abogado del cristiano, Nathan Stevens en Twitter. Así denunció su caso la pasada semana:

Excerpt from a home office reasons for refusal letter for a convert to Christianity. I’ve seen a lot over the years, but even I was genuinely shocked to read this unbelievably offensive diatribe being used to justify a refusal of asylum. pic.twitter.com/R1wA1HMNwH