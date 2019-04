La historia del joven musulmán que defiende a los cristianos de Sri Lanka

Musulmanes y cristianos se manifiestan juntos tras los horribles atentados contra varias iglesias y hoteles en Sri Lanka el pasado Domingo de Pascua. Kamel Abderrahmani es un joven estudiante musulmán que ha enviado a la agencia Asia News una carta con sus reflexiones sobre los ataques contra los cristianos en Sri Lanka.

En ella sostiene que en la medida en que estos actos de barbarie han sido cometidos invocando el Islam, sus autores sólo pueden vivir una religiosidad superficial, de fachada. En el fondo, escribe, es una enfermedad convertir a la religión en una máquina de guerra.

Este joven estudioso recuerda las atrocidades del llamado Estado Islámico, al que considera diabólico, contra los cristianos y los yazidíes, y afirma que frente a todo esto, los musulmanes no deben callar. En cuanto musulmán, afirma, considero a los cristianos como lo que realmente son: creyentes en Dios que tienen la cultura del perdón y del amor, sobre todo en el día de Pascua. Y a pesar de que la fiesta de la resurrección se transformó en muerte para muchos de ellos, está seguro de que mantendrán intacta su fe y su amor, que el odio no encontrará lugar en sus corazones, con la ayuda de la gracia de Dios.

Kamel Abderrahmani quiere unir su voz a las de tantos musulmanes que como él han querido expresar su solidaridad y sus condolencias a los cristianos en todo el mundo, y concluye su carta pidiendo que el amor de Dios pueda reunirnos, a pesar de quienes quieren separarnos y sembrar la guerra entre nosotros.

Precisamente el arzobispo de Colombo, cardenal Malcom Ranjith, ha manifestado que tras los terribles atentados fueron a visitarle los representantes de las diferentes confesiones del país, también los líderes musulmanes, y todos condenaron lo sucedido. “Quienes llevaron a cabo estos terribles ataques son terroristas y basta, ha recalcado el cardenal, no son verdaderos creyentes, no creen en ningún Dios”. No podemos, ha dicho en medio del dolor de su gente, confundirlos con los fieles musulmanes, aquellos que cuando se encuentran por la calle dicen: “Salaam”, la paz.