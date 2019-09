Así son los rosarios que han recibido las familias cristianas de Siria

El martes 17 de septiembre en el programa de TRECE 'Perseguidos pero no Olvidados', les mostramos cómo las familias cristianas de Siria reciben los rosarios que el Papa Francisco bendijo el pasado mes de agosto. En el episodio de esta semana verán uno de estos rosarios en el programa.

Además viajamos a Nicaragua, un país que sigue en Crisis y en el que la Iglesia permanece al lado de los que sufren y buscando caminos de paz. Esto y la situación actual del país que lleva más de una año de revueltas, nos lo cuenta el Padre Cristóbal Gadea, sacerdote nicaraguense.

Y entre otros temas interesantes podrán escuchar por primera vez, de viva voz, el mensaje de Asia Bibi, tras su liberación. Un mensaje que la cristiana que fue condenada a muerte por una supuesta blasfemia en Pakistán, ha subido a Youtube desde un lugar seguro en Canadá. Lo ha hecho gracias a que fue liberada y acogida en otro país, tras años de prisión y amenazas de muerte.

Vídeo

TRECE y “Ayuda a la Iglesia Necesitada” producen el programa “Perseguidos pero no olvidados”, una cita semanal con las historias de hombres y mujeres que sufren a diario persecución, marginación o discriminación a causa de su fe. Tienes una cita en TRECE cada martes a las 00.30 con los miles de hermanos cristianos que son perseguidos en todo el mundo. ACN no se olvida de ellos y además de ayudarles de forma concreta te cuenta cómo lo hacen y cómo viven los católicos que no tienen la suerte que tenemos nosotros.