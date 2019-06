La errónea información sobre un supuesto cambio del 'Padrenuestro' por el Papa

Desde el pasado 6 de junio circula por internet un bulo o una 'fake new' sobre el Papa Francisco. En esta noticia falsa se asegura que el Papa Francisco ha propuesto cambiar el Padrenuestro en la traducción inglesa. Esta información es incorrecta ya que el Santo padre, no se ha pronunciado respecto a esta oración en inglés.

El equívoco, proviene de una noticia que se conoció el mismo día: el Papa propuso sustituir una de las palabras del Padrenuestro en italiano y se aprobó este proyecto -únicamente para el misal en italiano-. Simplemente se ha sustituido "non ci indurre in tentazione", que en español se traduciría como "no nos induzcas a la tentación", por "non abbandonarci alla tentazione", es decir "no nos abandones a la tentación".

El Papa defendió esta versión porque consideraba que esa frase reflejaba mejor la traducción original. En el año 2017, Francisco defendió que esa frase en italiano no estaba bien traducida: "En la oración del Padrenuestro, que Dios nos induzca en tentación no es una buena traducción. También los franceses han cambiado el texto con una traducción que dice: 'no nos dejes caer en la tentación'. Soy yo quien cae, no Dios quien me arroja", sostuvo.

La Conferencia Episcopal Italiana, es decir, los obispos y representantes del clero, aceptaron en común este apunte del Papa y se ha aprobado para cambiar esas palabras, que hacen mejor honor a lo que quiere decir el Padrenuestro en realidad. El resto de conferencias episcopales, podrían querer aplicar el mismo cambio si tienen el mismo problema, pero esto no ha sucedido en Reino Unido.

En la versión del Padrenuestro inglés pasa exactamente lo mismo. La traducción puede llevar a confusiones y el argumento del Papa valdría también para esta versión. Pero, al menos por el momento, nadie ha dicho que se vaya a cambiar.

A pesar de ello, han circulado varias noticias en las que se asegura que el Padrenuestro se ha cambiado también en el Padrenuestro inglés, pero no es el caso. Únicamente es una decisión para el misal italiano.