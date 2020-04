El mensaje esperanzador de los obispos la provincia eclesiástica de Tarragona

TRECE y COPE.es emitieron el pasado domingo el programa 'Tus obispos te acompañan', donde por primera vez en televisión, los principales representantes de la Iglesia de nuestro país se han unido al unísono para lanzar un mensaje de esperanza y fortaleza a la ciudadanía en estos tiempos difíciles, donde los españoles vivimos aislados, en estado de confinamiento para evitar la propagación del coronavirus.

Un programa excepcional para una situación inédita como la que vivimos que ha estado pilotado por José Luis Pérez y María Ruiz. Un recorrido por la esperanza y por la fe, en una firme apuesta por la confianza y la fortaleza.

En los últimos días el Papa Francisco nos invitaba a orar juntos en estos días de sufrimiento para vencer al miedo. Es lo que han hecho las 14 provincias eclesiásticas de nuestro país, porque hoy por hoy es más necesario que nunca escuchar su mensaje de esperanza. Repasamos este lunes los mensajes que transmitieron los obispos de la provincia eclesiástica de Tarragona

Provincia Eclesiástica de Tarragona

Monseñor Joan Planellas, Archidiócesis de Tarragona: “Desde este magnífico claustro de la catedral primada de Tarragona, un saludo especial a todos los oyentes, a todos los fieles de España. En estos momentos convulsos que estamos, tenemos que pedir una oración sincera. Lo más importante es estar unidos en la oración y también dar las gracias por el ingente trabajo que están realizando todos los sanitarios, todos los que se ocupan de nosotros en estos momentos. Una oración especial por todos ellos también, y una oración por todos los difuntos para que el Señor los congregue en su Reino de luz y de paz. Un saludo a todos”.

Monseñor Enrique Benavent, diócesis de Tortosa: “Estamos viviendo unas circunstancias especiales que han trastocado inesperadamente nuestra vida personal, social y eclesial. La situación ha coincidido con el tiempo de Cuaresma, en el que los cristianos nos preparamos espiritualmente para la celebración de la Pascua. Precisamente en la Eucaristía del domingo pasado le pedíamos a Dios que el pueblo cristiano se prepare para celebrar la Pascua con fe gozosa y entrega diligente. Parece un contrasentido con lo que estamos viviendo, cada día crece el numero de los enfermos y fallecidos. Entre las autoridades no hay consenso a cerca de las medidas que hay que tomar, los sistemas sanitarios están en peligro de colapsar, los científicos no encuentran un remedio rápido para atajar la enfermedad, no sabemos ni como ni cuando terminará esta situación. Humanamente hablando no hay motivo para el optimismo. Y sin embargo los cristianos hemos de celebrar la Pascua con fe gozosa y entrega diligente. Para muchas personas esto les puede parecer una ilusión de algunos que no quieren aceptar la realidad tal como es. Pero los cristianos sabemos que la verdadera realidad se deslumbra a la luz de Cristo Resucitado, vencedor de la muerte y de todos los males de nuestro mundo. Por ello, aunque en nuestro estado de animo no hay motivo para el optimismo, hemos de anunciar a todos que tenemos una razón para la esperanza y esta no es otra que Cristo Resucitado. La buena noticia de la Pascua nos lleva a decirnos en nuestro interior, “vale la pena vivir", a los que sufren, a los que pasan momento de oscuridad, aquellos que no encuentran respuestas al porque de lo que está pasando, la buena noticia de la Pascua les dice, “vale la pena vivir". Es un regalo que Dios nos haya llamado a la vida porque nos quiere llamar a una vida mejor. A todos a los que en estos días trabajan sirviendo a los demás haciendo el bien, con una actitud de entrega de su vida, la Pascua les dice “vale la pena vivir así”. Porque todo ese bien germinará en el Reino de Dios, y porque encontrareis la verdadera alegría. Os invito a todos a no dejar que esta situación nos lleve a la desesperanza, y a vivir este momento a la luz de Cristo Resucitado".

Monseñor Salvador Giménez, diócesis de Lleida: “La constatación de las dificultades que viven este mundo, en estos momentos, es grave. Son situaciones difíciles que a todos nos cuesta aceptar. Desde Lérida uno piensa muchas veces en la situación que ha vivido nuestra Iglesia o toda la humanidad y recuerda aquella imagen tan preciosa que nos recordaban los Santos Padres y toda la historia, que vivimos con la mirada en las dificultades y adversidades que nos pueden llevar a quitar el animo y la esperanza y los consuelos que nos da Dios, en su acompañamiento y en su bendición. Formémonos unos a otros en la constancia, confianza, y en la esperanza en Dios en que nos ayudará a salir de esta gran dificultad actual”.

Monseñor Joan Enric Vives Sicilia, diócesis de Urgell: “Queridos amigos, un gran saludo y un gran abrazo, aunque sea virtual a través de los medios de comunicación desde Urgell y Andorra para todos vosotros. Con el gozo de ver que es primavera, que el Señor nos da el sol, el sol de su gracia. Pase lo que pase el Señor vence a las tinieblas, vence al mal, vence al dolor. Estamos viviendo una situación muy dura, y hace días, muchos días, quizás recluidos con muchas dificultades y faltan muchas cosas, necesitaríamos muchas cosas, pero estamos aprendiendo a pasar con lo necesario, con lo indispensable. Queremos pues abrirnos a los que sufren. Ellos sí que están pasando momentos difíciles, de enfermedad, de perdida de algún ser querido, de agotamiento o incluso de tribulación, pensando en el futuro cuando saldremos de esta epidemia. Ánimos, el Señor nos acompaña, yo os vengo a deciros que tengamos esperanza, Él es nuestro Buen Pastor que no nos deja nunca y Él ha resucitado, ha vencido lo peor, la muerte y le ha dado un sentido al sufrimiento llenándolo de luz, de vida, de sentido, porque el amor es el que da sentido a nuestras vidas. Animos, un gran abrazo con mi bendición, mi oración y mi esperanza”.

Monseñor Romà Casanova, diócesis de Vic: “En estos momentos de emergencia sanitaria, este momento de prueba, el Señor nos pide que seamos portadores de esperanza, creadores de comunión y con el corazón lleno de caridad. Portadores de esperanza sabiendo y viviendo que Dios está con nosotros, que no nos abandona, que Él está siempre con nosotros, hasta en los momentos más difíciles que podamos pasar. El amor de Dios nos acompaña siempre. También portadores de comunión o creadores de comunión, porque, aunque estemos lejos de la instancia, porque estamos lejos, cada uno en nuestras casas y no podemos comunicarnos directamente, tenemos que ser cercanos en la comunión. Comunión en la oración entre nosotros, comunión también en las expresiones de caridad entre nosotros, y también personas que llevamos la caridad. Este momento vivir la caridad sobre todo en la oración, y en lo que podamos hacer con los enfermos, con aquellos que han perdido personas amadas, por aquellos también que están trabajando en el campo de la sanidad. Me refiero a personas que están viviendo de manera heroica este servicio, y todo esto lo hemos de vivir también en la caridad de nuestras casas, entre nosotros, y también porque no, preguntarnos que nos dice el Señor en este momento. Aquello del Salmo que repetimos en Cuaresma, "ojalá escuchéis hoy la voz del Señor y endurezcáis vuestro corazón”.

Monseñor Francesc Pardo, diócesis de Girona: “No tengáis miedo”. Estas palabras de Jesús, dirigidas a sus discípulos, resuenan muchas veces estos días en la oración, pero yo replico: “Señor, ¿cómo no vamos a tener miedo, ante esta terrible epidemia que provoca tantas muertes, que impide a los familiares un acto de despedida, de dar esperanza y el consuelo de familiares y amigos? ¿Cómo no vamos a tener miedo por nuestra salud si podemos ser contagiados en cualquier momento? ¿Cómo no vamos a tener miedo si no podemos visitar a los enfermos, si muchos viven en viviendas reducidas con sus hijos el confinamiento? ¿Por qué no podemos tener miedo? “Porque yo estoy con vosotros todos los días”, dice el Señor, para comunicaros su fortaleza y capacidad para afrontar la situación, y también porque porque por medio de los profesionales sanitarios y tantas personas que ofrecen sus servicios podéis experimentar, mi cercanía, mi consuelo y mi solicitud".