"Juntos X un mundo mejor": la campaña para marcar la "X" a favor de la Iglesia en la declaración de la Renta

Este viernes ha arrancado la campaña para marcar la X a favor de la Iglesia en la próxima declaración de la renta. Miguel Ángel Jiménez Salinas, director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, ha explicado en una rueda de prensa que esta campaña se va a prolongar durante 4 meses.

Jiménez ha recordado que la opción libre de destinar una parte de los impuestos a la labor de la Iglesia es "una inversión rentable". Por esa razón, ha explicado la importancia de la inversión en la comunicación de los servicios que presta la Iglesia en España a través de la X. "Cada euro invertido en la campaña, tiene un retorno de 80 euros", ha cifrado.

Además, ha explicado que el esfuerzo comunicativo de la Iglesia revierte en un mejor conocimiento de la sociedad española de las iniciativas, personas y proyectos de la Iglesia. "Vemos con normalidad que, cuanto mejor nos comunicamos, mejor nos conoce la sociedad española, y más nos apoya", ha afirmado.

En la rueda de prensa en la Conferencia Espiscopal Española han comparecido también dos personas. Una de ellas, Irene Ruiz, que va marcar por primera vez la X a favor de la Iglesia. La otra, el sacerdote Luis Melchor, que también pone la X y recibe los beneficios de la labor de la Iglesia con ese dinero en su parroquia de la madrileña Moratalaz.

El principio de la X: Inés Ruiz, pone la X por primera vez

La periodista freelance toma esta decisión por primera vez: "Me plantearon marcar la X y me dije: '¿y porqué no?'

El motivo que ha dado es su experiencia positiva con la Iglesia y las personas que ha conocido. "Yo tengo una experiencia buenísima en la Iglesia, de los sacerdotes que me han atendido y que han estado conmigo en el entorno de la Iglesia. He podido ir a ayudar a gente necesitada y eso se traduce en como la X ha ayudado a los desfavorecidos", asegura.

También, ha invitado a aportar a la sociedad, sea o no a la Iglesia. Sin embargo, ha insistido en que "todos renemos que aportar a la sociedad porque todos podríamos estar en esa situación", y recordado que "la Iglesia acepta a todos, sean de la religión o de la ideología que sean".

El final de la X: Luis Melchor, párroco de Nuestra Señora de los Apóstoles de Moratalaz, destinatario de la X

El otro lado de la X son personas como Luis Melchor, párroco de Moratalaz. "Soy testigo directo de lo que hace la Iglesia de lo que hace la Iglesia en cada punto de España".

Su parroquia, ha contado, lleva 40 años dentro de un depósito de agua que la gente transformó para que pudiera ser su templo.Su caso sirve para ilustrar que parte del dinero de la x va para construir nuevos templos. Esa inversión significa también poner medios para el "corazón de los barrios". "Yo vivo cómo la parroquia se convierte en el corazón de un barrio, sean o no sean cristianos".

"Veo cómo se acerca la gente a preguntar, a informarse, a llorar, a pedir por sus seres queridos. Cuando yo veo esa labor, como sacerdote pago mis impuestos también y marco la X porque, ciertamente, soy testigo directo del bien que hace en un barrio", ha concluido.

Los objetivos de la campaña Xtantos

Jiménez ha destacado que los objetivos principales de esta campaña son: "Informar de la labor social de la Iglesia, informar del régimen fiscal de la Iglesia, ayudar a que se visibilice a qué se destina el dinero, cómo se desarrolla esa labor gracias al dinero del IRPF y otras contribuciones, y a dar las gracias por los apoyos".

El responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia ha valorado positivamente la "tendencia sostenida" de apoyos de creyentes y no creyentes a la Iglesia en la campaña de la renta. "Por eso pedimos, con naturalidad, a la sociedad que marque la X para pdoer continuar con esta labor", ha añadido.

Junto a la presentación del spot, se ha referido a otros materiales a los que se han destinado los más de tres millones de euros. Anuncios en radio y televisión, cartelería en las parroquias y la revista "Xtantos" son algunos de los apoyos para sostener estos tres meses de campaña. Jiménes ha señalado también que el esfuerzo online va a suponer hasta el 14%.

La finalidad compartida de todas estas acciones es "mostrar la riqueza de la Iglesia".

El spot: "Juntos x un mundo mejor"

Todo arranca de un sacerdote en la Eucaristía: "Nos damos todos la paz". A partir de entonces, se suceden distintas escenas que van mostrando la amplitud de la labor y la presencia de la Iglesia en la sociedad.

En el fondo, señala Jiménez, esas imágenes reflejan "lo profundo del ser humano que busca respuestas, la felicidad y la armonía". Ese hilo conductor que motiva esta campaña y "que nos mueve a todos también a la hora de mostrar con el corazón todo el bien que la Iglesia hace por la sociedad".