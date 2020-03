Todos los obispos españoles se unen para transmitir un mensaje de esperanza

TRECE y COPE.es han emitido este domingo el programa 'Tus obispos te acompañan', donde por primera vez en televisión, los principales representantes de la Iglesia de nuestro país se han unido al unísono para lanzar un mensaje de esperanza y fortaleza a la ciudadanía en estos tiempos difíciles, donde los españoles vivimos aislados, en estado de confinamiento para evitar la propagación del coronavirus.

Un programa excepcional para una situación inédita como la que vivimos que ha estado pilotado por José Luis Pérez y María Ruiz. Se trata de un recorrido por la esperanza y por la fe, en una firme apuesta por la confianza y la fortaleza.

En los últimos días el Papa Francisco nos invitaba a orar juntos en estos días de sufrimiento para vencer al miedo. Es lo que han hecho las 14 provincias eclesiásticas de nuestro país, porque hoy por hoy es más necesario que nunca escuchar su mensaje de esperanza.

Es lo que ha hecho el cardenal Juan José Omella, Arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, que durante el programa 'Tus obispos te acompañan', ha señalado que la sociedad se ha puesto en manos de los científicos, los médicos y el profesional sanitario, pero tambén en manos de Dios y de la Virgen: “Nos toca vivir una situacion inédita que nos preocupa y nos angustia a todos, y no tenemos facil el camino de salida, pero esperamos en que así será. Al final del túnel siempre encontramos esa luz que viene del Señor”.

El cardenal además ha recordado en este contexto un pasaje bíblico del Evangelio, que a Don Juan José Omella le llega al corazón. Un pasaje que nos permite agarrarnos a la Palabra en momentos de oscuridad: “Es cuando los apóstoles están con Jesús en la barca en plena noche, zarandeada, y en la que creen que se van a hundir con la tempestad. Jesús está con ellos en la barca, porque Él nunca nos abandona. En un momento dado despiertan a Jesús, y le afean que estuviera tan tranquilo mientras se hundían. En ese momento Jesús les dice: “Hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Yo os acompaño, no tengáis miedo”. Y con las manos y su palabra calman la tempestad”.

Para Don Juan José Omella, Dios ofrece en este pasaje la clave: “Yo Dios, no os abandono Me he hecho hombre y estoy junto a vosotros en todas las circunstancias de la vida. Yo sé cuándo y cómo calmar estos momentos”.

Así las cosas, el Arzobispo de Barcelona nos invita a “ponernos en manos de Dios. Es igual que cuando un niño pequeño tiene miedo, que se lanza a los brazos de sus padres y se relaja, porque piensa que en sus manos no le pasará nada malo. Es lo que tenemos que hacer ahora, abandonarnos a las manos del Señor, que nos da esa luz y salida”, sostiene el presidente de la Conferencia Episcopal Española”.

Y es que los obispos nos han invitado a mirar al corazón y a la misericordia de Jesús. Como ha hecho el Secretario General de la CEE y obispo auxiliar de Valladolid, Mons. Luis Argüello: “Cada uno de nuestro pueblos y ciudades tienen una advocación querida para dirigirse al Señor, para mirar a María. Quisiéramos, como María, saber guardar todo lo que está pasando en nuestro corazón, quisiéramos recibir de Jesús el amor misericordioso para ofrecerle en estos días en el que resulta tan necesario”.

Para concluir, Mons. Argüello llama a los fieles a fijarnos en el Sábado Santo para vivir este año la Semana Santa, el Triduo Pascual: “Fijarnos en María en sábado, en María Dolosa, angustia y piedad que, por una parte, experimenta la Cruz y por otra tiene confianza en la Resurrección”.

La oración y la fe constituye un aliento en nuestra vida. Y es que tal y como afirma en su mensaje de esperanza el Arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez desde su despacho con el cuadro de Santa Teresa de Jesús contemplando a Jesús a toda columna, “todos queremos contribuir de una manera solidaria a superar, a soportar y a cargar con esta prueba, esta encrucijada que estamos atravesando. Unos y otros queremos contribuir según nuestra misión y nuestra tarea a alentarnos en esta oscuridad. La oración y la fe nos da fuerza para cargar con la Cruz. La oración en cada momento es un aliento en nuestra vida. Adelante, queridos amigos, hay esperanza”, reflexiona el cardenal Blázquez.

Toda España precisa de un mensaje de esperanza en estos momentos difíciles. Especialmente compleja es la situación que se vive en la Comunidad de Madrid, que abarca una cuarta parte de los infectados del COVID-19 y la mitad de los fallecidos. En este contexto, el cardenal Arzobispo de Madrid, Don Carlos Osoro, ha trasladado a los madrileños y al resto de la ciudadanía española un mensaje de esperanza, especialmente para aquellos que están sufriendo en su máxima intensidad este problema sanitario: “Pese al sufrimiento, son capaces de vivir en estos momentos esa solidaridad entrañable, esa caridad y entrega de unos a otros que hace posible que tengamos motivos para vivir en esperanza”, manifiesta el cardenal en su mensaje.

Además, recalca que “somos capaces de ayudarnos y de entregar a los demás lo que el Señor quiere que entreguemos. Es verdad que el Señor está con nosotros. Gracias de corazón, vivid esta entrega y vivid esta dimensión de amor hacia todos los hombres. Madrid da esperanza a España”, reflexiona Don Carlos Osoro.

Porque el Señor nos quiere y nos ama. Así nos lo ha querido transmitir en 'Tus obispos te acompañan' el cardenal Arzobispo de Valencia, Don Antonio Cañizares, que ha trasladado su mensaje de esperanza en la capilla privada del Arzobispado, acompañado del Señor, la imagen de la Virgen de los Desamparados y las reliquias de mártires de la persecución religiosa del siglo XX: “Quiero deciros que Jesús es nuestra esperanza, está con nosotros, se identifica con nosotros, sufre nuestras penas. La Virgen María os ampara, siempre es cercanía, ternura y ayuda. Los mártires son figuras de esperanza en medio de la situación tan grave que vivimos. El Señor nos quiere y nos ama”.

Son solo algunos mensajes de esperanza y fortaleza a la ciudadanía en estos tiempos difíciles que han ofrecido los obispos en el programa especial que emite TRECE y COPE.es, 'Tus obispos te acompañan'.