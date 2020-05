Virgen del Camino, patrona de León: cinco siglos de adoración entre las paredes de su restaurada basílica

A seis kilómetros de León capital se encuentra la Basílica de la Virgen del Camino, patrona de región leonesa y, por supuesto, de la ciudad. El origen de la basílica se remonta al año 1505, que fue restaurada ya en el siglo XX, e inaugurada a comienzos de la década de los años sesenta. Fue a partir de entonces cuando la basílica pasó a ser cuidada por la orden dominica, tras encomendárselo el obispo de León, Don Luis Almarcha. Más de cinco siglos de un templo que ha sido testigo de la devoción a la Virgen del Camino.

¿Qué imagen representa la Virgen del Camino?

Su imagen es el de una Virgen Dolorosa con su hijo, Jesús, en los brazos y la cabeza del Cristo mirando hacia abajo. El cuerpo de Jesús se encuentra muerto sobre las rodillas de María, que expresa el dolor propio de una madre cuando pierde a su hijo. La imagen tiene como característica peculiar que el Hijo muerto mira hacia el suelo, mientras que en la mayor parte de las representaciones de la Piedad, Cristo mira hacia arriba.

Es una talla de madera de casi un metro de altura. Una escena que inspira gran devoción. Se estima que la fecha de la imagen data de comienzos del siglo XVI, al igual que la basílica.

Con el paso de los siglos, a la Virgen del Camino se le han añadido otros elementos que se han convertido en algo indisociable de la imagen. Así, al hablar de la Virgen del Camino, no podemos separarla de la corona y del baldaquino de plata, que fue colocado ya en el siglo XVIII, en 1715.

En la peana de la efigie se leen estas palabras del libro de las Lamentaciones, grabadas con caracteres góticos: "O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte si est dolor sicut dolor meus" ("Oh vosotros, que pasáis junto al camino, atended y ved si hay dolor semejante al mío").

¿Cuándo nació la devoción a la Virgen del Camino?

La devoción a la Virgen del Camino comienza en torno al año 1.500. Existen documentos de que en torno a 1513, ya había un gran movimiento de fieles en torno a la Virgen del Camino. Por aquel entonces se había construido una ermita y una hospedería para peregrinos.

Pronto se construyó otra ermita mayor y a finales de ese siglo, ya se pensó en la edificación de otra más grande que se construyó en el siglo XVII. En la década de los años cincuenta del pasado siglo, se procedió a su derribo para levantar el nuevo Santuario inaugurado en 1961, lo que trajo consigo una mayor fama de la Virgen del Camino.

El siglo XX fue mágico para esta imagen, ya que en 1930 se produjo la Coronación Canónica de la Virgen, la inauguración del nuevo Santuario en 1961, la presencia de los Dominicos en la Virgen con su Escuela Apostólica o Seminario desde 1957, que permitió atender mucho mejor el culto de la Virgen y a los devotos, y la celebración del 50 Aniversario de la Coronación Canónica en 1980.

El siglo XXl sigue siendo un tiempo particular de manifestación de la devoción a la Virgen del Camino. En 2005 se celebraron solemnemente los 500 años de la aparición de la Virgen. Otro hecho excepcional ha sido la concesión del título de Basílica Menor en el año 2009, en reconocimiento de su importancia espiritual como centro de devoción y peregrinación a lo largo de los siglos.

Oración a la Virgen del Camino

Reina y Madre del Camino,

te presentamos a nuestro hijo

y le ponemos bajo tu amparo.

Te pedimos que le resguardes

bajo tu manto protector

para que crezca sano de cuerpo y mente.

Tú que eres Madre y Maestra,

enséñale a esperar y a orar,

a mirar la vida con optimismo y a compartir.

Tú que eres Consuelo y Esperanza

sé su ayuda en los momentos

de angustia, duda y flaqueza.

Que nosotros sepamos ser para él o para ella

ejemplo de modo de vivir.

Virgen y Madre del Camino,

a todos nosotros,

reunidos en esta celebración,

ayúdanos a mantenernos fieles a nuestra fe.

Por Jesucristo nuestro Señor.

R. Amén.