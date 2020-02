El vídeo que explica el motivo por el que Celáa se opone al pin parental: "Enfrentar a padres con los centros"

Este lunes, 17 de febrero, concluye el plazo concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez al Ejecutivo murciano para retirar el 'pin parental'. Una medida promovida por Vox. Está previsto que este martes el Ministerio de Educación lleve este asunto a los tribunales en caso de que Murcia, gobernado por PP y Ciudadanos, no den marcha atrás.

El Ministerio presentará el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por la vía-contencioso administrativa. Las reacciones ante el 'pin parental', que implicaría la autorización de los padres para que sus hijos asistan a determinadas actividades complementarias en los centros educativos, se sucedieron el pasado mes de enero.

Foro de la Familia, a favor del 'pin parental'

Uno de los últimos en valorar este asunto y defender su implantación, ha sido el director del Foro de la Familia, Javier Rodríguez, que en una entrevista concedida a 'La Contra TV', ha afirmado que no sería necesario el 'pin parental' si los poderes públicos implantaran un sistema educativo donde se garanticen todas las libertades: “Nosotros preferimos hablar de consentimiento expreso para contenidos morales en los que no hay un consenso social, por lo que no se puede imponer a los menores. En un sistema que respete todas estas libertades, no harían falta estas medidas, que al final no dejan de ser parches ante la falta de garantía de las libertades”.

Rodríguez ha indicado que, en los centros públicos, todos los contenidos han de ser ideológicamente neutrales, tanto en el currículo como en el resto de las actividades, tal y como establece la Constitución: “No podemos estigmatizar a los alumnos y garantizar su derecho a la educación”.

El director del Foro de la Familia ha apuntado que el problema de educar en valores, es que estos son opinables, ya que depende de la interpretación que se haga de ese valor concreto: “Se puede enseñar ese valor en un sentido u otro, pero los poderes públicos no pueden imponerlos. Al imponer un criterio opinable sobre contenidos morales, puedes incurrir en un conflicto con una familia que no comparta esa interpretación sobre ese mismo valor. La igualdad o la diversidad son valores inculcables porque hacen de la convivencia algo más fácil. El problema es cuando el punto de vista se hace desde una ideología concreta, y por ello hay pluralidad de opiniones y, mientras sean legítimas, hay que respetarlas”.

Por todo ello, Rodríguez asegura que el 'pin parental' constituye un parche para salvaguardar esa libertad que, a su juicio, serán puntuales o no dependiendo del nivel de agresividad de la imposición de los contenidos no neutrales”.

Rebate las declaraciones de Isabel Celáa

Durante la entrevista, ha valorado las declaraciones realizadas el pasado mes de enero por parte de la Ministra de Educación, Isabel Celáa, en la que afirmaba que los hijos “no son propiedad de los padres”. Un hecho que Rodríguez defiende, aunque remarca que la educación de los hijos dependen de los padres únicamente: “Así lo recoge la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No podemos perseguir un sistema de enseñanza que enfrente a los padres con los podres públicos o los centros educativos. Hay que ir de la mano. Así se garantiza la libertad y la calidad educativa.

Además, el director de esta organización señala que “quien quiere inculcar contenidos concretos a menores, será más reacio a que se le impongan más trabas como el 'pin parental'.