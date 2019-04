Vicario de la Diócesis de Alcalá: "Los cursos nunca se han hecho ni se hacen"

La Cadena COPE ha hablado con don Juan Miguel Prim, vicario para la Evangelización y la Cultura de la Diócesis de Alcalá de Henares, que ha respondido a las acusaciones que se han vertido sobre el obispado: "Nos provocan una profunda tristeza, por el mal que se hace al trabajo de la Iglesia."

Ante las informaciones que aseguran que la diócesis organiza cursos para 'curar ' la homosexualidad, el vicario asegura que "es injusto y nace de noticias falsas y manipuladas. Los cursos nunca se han hecho ni se hacen."

Don Juan Miguel ha querido hablar de la labor que sí hacen en su diócesis: "Acogemos y acompañamos siempre con respeto a la libertad y al camino de cada persona. Proponemos el magisterio de la Iglesia, en concreto la doctrina social de la Iglesia en todos sus campos." Y reitera que "acogemos y acompañamos a aquellas personas que libremente lo solicitan y que quieren ser acompañadas en la antropología cristiana."

"Recomiendo a todas las personas que lean bien la ley del 2016"

"Recomiendo a todas las personas que lean bien la ley del 2016 que aprobó la Comunidad de Madrid, aunque no creemos que vaya a prosperar," propone el vicario y pide por "la libertad de la Iglesia de poder pensar y de poder creer y afirmar cosas que no van encontra del ser humano si no todo lo contrario."

Ante toda la polémica que ha generado estas informaciones -que ya ha desmentido el obispado en un comunicado- ha afirmado: "Nuestra sociedad que tanto proclama la libertad, debería permitirlo y debería generar espacios culturales donde se pueda hablar de todas estas cosas."

"Tenemos testimonios infinitos de personas que han sido ayudadas, y que están muy agradecidas por la labor de la Iglesia," ha querido remarcar don Juan Miguel Prim, vicario para la Evangelización y la Cultura de la Diócesis de Alcalá de Henares.