Una líder de las juventudes de Podemos roba un crucifijo de un Colegio Mayor y se burla en redes

El Colegio Mayor Moncloa ha acogido este miércoles 29 de octubre un debate electoral, al que acudían representantes de todos los partidos políticos. Una vez terminado el evento, Sabela Rodríguez, representante de Podemos, colgó unas fotos en sus redes sociales con un crucifijo boca abajo acompañado con el texto: "Territorio conquistado".

El centro católico ha confirmado a la Cadena COPE que Sabela Rodríguez robó la cruz de la sala que le facilitó el Colegio Mayor para preparar el debate. Una actividad que pretendía ser educativa para los colegiales. Tras el acto, la representante del partido morado colgó en sus redes sociales varias imágenes.

La primera, una foto de los representantes de los demás partidos con un texto en el que aseguraba: "Pijos derrotados". En la segunda, Sabela Rodríguez posa sujetando la cruz robada boca abajo y afirmando haber "conquistado" el territorio.

El Colegio Mayor no ha querido hacerlo público y no ha tomado mayor represalia que pidiendo explicaciones a Podemos, que este miércoles se ha disculpado con el centro. Después de que el partido asegurara que la propia Sabela Rodríguez, acudiría durante la tarde del miércoles a disculparse y devolver la cruz, el partido ha informado al centro que no podía acudir y que mandaría la cruz por correo urgente.

Enhorabuena a Sabela Rodríguez de @ahorapodemos por su hazaña. Fue capaz de ir a un Colegio Mayor católico de invitada a un debate y robar el crucifijo del oratorio para hacer burla por instagram. #esosíesprogreso pic.twitter.com/uilt5xir46 — javicervera (@javicervera) October 30, 2019

La representante de Podemos

Sabela Rodríguez es de Orense, cursó Educación Social y es la responsable de organización de 'Rebeldía', juventudes de Podemos desde julio de 2019. En su perfil en la página web de Podemos afirma que participó en el 15 M, se declara feminista y 'portavoza' de la Asociación de Usuarias y Pacientes del CHUO.

Asegura que "desde las ciencias de la educación" ha podido ver la "exclusión" existente, y que por tanto cree necesario "dar un paso para cambiar las cosas desde su raíz".

El Colegio Mayor Moncloa, por su parte, acoge a universitarios desde hace más de 70 años, y en su web explican que quieren que en este centro se aprenda a "convivir con educación y respeto a la personalidad de cada uno".