El simple gesto diario de Luis hacia Amparo: "Trato de animarla un poco todos los días"

El Arzobispado de Madrid, de la mano de Cáritas Diocesana y la Delegación Episcopal de Jóvenes, al principio de la cuarentena puso en marcha un servicio de atención telefónica (696987885) a personas que están solas para el que, en menos de 24 horas, se ofrecieron 200 voluntarios.

Este fin de semana en el programa La Linterna hemos podido hablar con Luis que, desde ya dos meses, llama todos los días a Amparo, una señora que vive sola y que no tiene familia. Luis nos ha querido decir que su labor es “sobre todo escucharle, me intereso por ella, le pregunto como está, es una persona que vive sola, no tiene familia y tiene, como es normal, días de mucho bajón. Trato de animarla un poco y que sepa que alguien está cuidando de ella”. Sobre sus comienzos como voluntario en este servicio nos cuenta que Caritas le llamó y le dijeron "que si podía encargarme de esta persona en concreto. Llevo hablando con ella casi dos meses y creo que agradece las llamadas y hemos entrado en una relación de plena confianza".

Reparto de comida en Vallecas

Además de ayudar en este servicio telefónico, Luis colabora en la Vicaria 4 de Madrid, en el barrio de Vallecas. Allí han puesto en marcha un reparto de alimentos gracias a una colaboración entre el Ayuntamiento, Cáritas y el Banco de Alimentos. Reparten en la parroquia de Santa Irene a 400 familias cada 15 días. "Estoy allí con un grupo de personas estupendas y hay un grupo de jóvenes que va todos los días para organizar todo el reparto. Es una labor muy necesaria en este momento".

Los alimentos, dice Luis, los reciben del Banco de Alimentos gracias al acuerdo existente. Desafortunadamente el número de personas que necesitan alimentos ha crecido muchísimo y afirma haber visto sobre todo "gente que no había acudido nunca a este tipo de ayudas".