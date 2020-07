Sigue en directo en TRECE y COPE.es la Santa Misa en homenaje a las víctimas del coronavirus desde la Almudena

21.11h La Familia Real se dirige a la puerta exterior por la nave central de la Catedral de la Almudena, acompañado por los cardenales Juan José Omella y Carlos Osoro o el obispo auxiliar de Valladolid, Don Luis Argüello.

21.08h El obispo de Ávila, Mons. José María Gil Tamayo, que ha estado ingresado durante más de un mes a causa de la COVID-19, lee, dirigiéndose a la imagen de Nuestra Señora de la Almudena, la oración compuesta por el papa Francisco para este tiempo de pandemia.

21.04 La celebración está a cargo del responsable de las celebraciones litúrgicas de la CEE, Manuel Fanjul García, y de los ceremonieros de la Catedral de Madrid y la CEE. La parte musical corre a cargo del coro NOVA SCHOLA, dirigida por Raúl Trincado Dayne.

20.58h Así ha sido la emocionante llegada de la Familia Real a la Catedral de la Almudena.

20.34h Concluye la homilía del cardenal Carlos Osoro.

20.31h El cardenal Osoro ha manifestado que en este tiempo de dificultad, la humanidad necesita recordar dos palabras esenciales: la de hijos y hermanos: “Somos todos hijos de Dios y, por eso, hermanos entre nosotros. Olvidar estos sustantivos y vivir de adjetivos, como tantas veces hacemos, es un suicidio. Frente al sectarismo, a la crispación y al enfrentamiento, en esta pandemia hemos visto cómo muchas personas, creyentes y no creyentes, sacaban lo mejor de sí mismas y daban una sencilla lección de solidaridad hasta dar la vida por cuidar la ajena, conscientes precisamente de que somos hermanos. El personal sanitario y farmacéutico, los transportistas, los empleados de supermercado, las personas de limpieza, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los docentes, los periodistas, los voluntarios de Cáritas y otras muchas organizaciones sociales, los sacerdotes, los religiosos y religiosas, los padres y madres, los abuelos y abuelas… no han vivido para sí mismos en estos meses, sino para los demás. Y ahora, cuando afrontamos una crisis económica y social sin precedentes, hay que seguir cimentando nuestra sociedad así para que nadie se quede atrás”.

20.26h El Arzobispo de Madrid continúa con su homilía: "Queridos hermanos, esta pandemia nos ha sorprendido a todos y ha roto nuestros esquemas. Nos ha pasado como a Marta y a María con la muerte de su hermano, Lázaro. Lo primero y más humano es llorar como ellas y sentirnos solidarios con las lágrimas de miles de personas que ha perdido a sus seres queridos y que aún viven las consecuencias de un duelo tan complejo… Como narra el Evangelio, Jesús se encamina a visitar a esta familia con la que tantas veces había estado en su casa y nos visita a nosotros. Marta salió a buscarlo al camino y, cuando encontró al Señor, expresó lo que llevaba en su corazón: «Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá».

De alguna manera se repite lo que en otra escena del Evangelio les pasó a los primeros discípulos, cuando fueron sorprendidos por aquella tormenta y parecía que se iba a hundir la barca en la que estaban con Jesús. ¡Cómo nos sorprende y duele cuando un padre, una madre, un hermano o una hermana, o un amigo mueren! Una tormenta inesperada y furiosa llegó a nosotros con esta pandemia. Nos hemos sentido frágiles y desorientados en este tiempo. Pero Jesús se dirige a nosotros, como lo hizo con Marta o con los discípulos en la barca, para decirnos: «Tu hermano resucitará» y «¿por qué tenéis miedo?, ¿aún no tenéis fe?».

20.24h El cardenal Carlos Osoro: "Vivimos un tiempo en el que parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas y calles, nuestros pueblos y ciudades se han llenado de tristeza. Por culpa del coronavirus hemos perdido a miles de personas con nombres y apellidos, entre ellas a muchísimos mayores con experiencia y sabiduría, y no hemos podido estar junto a nuestros seres queridos. En los distintos encuentros que he tenido con quienes padecían en sus carnes esta pandemia y con sus familias, en sus gestos y miradas, he visto que se encontraban asustados y perdidos. Pero también en estos meses he vuelto a sentir que no estamos solos, que Dios nos acompaña y que no nos deja. Es la experiencia de Job, que hemos escuchado en la primera lectura y que deseo sea la de todos. Ante la cercanía de la muerte, Job exclama: «¡Ojalá se escribieran mis palabras! ¡Ojalá se grabaran en cobre, con cincel de hierro y con plomo se escribieran para siempre en la roca! Yo sé que mi redentor vive […], veré a Dios. Yo mismo lo veré y no otro; mis propios ojos lo verán». Dios vive y está presente".

20.22h El Arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, comienza la homilía de esta Santa Misa en homenaje a las víctimas del COVID-19

20.10h El cardenal Omella concluye su intervención con esta reflexión: ¿Qué será de nuestros familiares y amigos que han sufrido una muerte injusta y en soledad? ¿Se ha acabado todo para ellos? Hemos experimentado cómo el anuncio de esperanza en la vida eterna lanzado por Jesucristo coincide con el deseo más profundo de nuestro corazón. La muerte es el paso desconocido que hemos de cruzar para pasar a la vida plena en Dios y el tránsito para el reencuentro con nuestros hermanos que nos han precedido.

Ojalá, hermanos y hermanas, que esta experiencia vivida sea también una oportunidad para avanzar en el camino espiritual. Que todo lo vivido y sufrido sea acogido como una llamada a volver nuestra mirada y nuestra existencia hacia Jesucristo.

20.05h El Arzobispo de Barcelona continúa su intervención: "Es profundo el dolor que ha provocado en nosotros no solo su muerte sino también las condiciones de su partida, lejos del contacto de sus familiares y amigos, sin poder cruzar palabra, sin poder despedirnos de ellos. Rezamos por todos ellos y por sus familiares. Sin embargo, Dios nunca abandona a sus hijos. La solidaridad de tantas personas implicadas en ayudar a las víctimas de la pandemia es el signo sencillo y palpable de la cercanía de Dios. Damos gracias porque hay en nuestra sociedad una gran reserva de humanidad y de caridad, de acción solidaria

Ahora, estamos ofreciéndoles el mejor regalo que podrían recibir: nuestra oración y acción de gracias por todos y cada uno de ellos. Es precisamente en la celebración de la Eucaristía por su eterno descanso cuando oramos por ellos a Dios para que los acoja en su Reino, pedimos también perdón por sus fragilidades y pecados, y damos gracias a Dios por sus vidas y por su Misericordia y Bondad para con ellos".

20.04h: El cardenal Juan José Omella: "A consecuencia de la grave crisis sanitaria de la Covid-19 muchas personas han padecido esta enfermedad y desgraciadamente demasiadas han fallecido. La Iglesia que peregrina en España hace suyo el dolor, el sufrimiento de los familiares de los difuntos y quiere, a través de la Comisión Permanente, ya que la Asamblea Plenaria no se reunirá hasta el mes de noviembre, pedir al Dios y Padre de la misericordia, por todos los fallecidos, no sólo por el coronavirus sino también por los que han fallecido por otras causas y que, durante el tiempo de confinamiento, no han podido recibir la despedida merecida".

20.02h El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, interviene en la celebración de la Santa Misa.

20h El cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro comienza la celebración.

19.55. La Familia Real camina por la nave central de la Catedral de la Almudena con el sonido del Himno de España.

19.52h La Familia Real es recibida con mascarillas por el presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, el Secretario General de la CEE, Don Luis Argüello y el Arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro

19.50h La Familia Real es recibida entre vítores de '¡Viva el Rey!' por el público que ha asistido a la Santa Misa. Don Felipe, Doña Letizia, a Princesa de Asturias Leonor y la Infanta Sofía saludan a las autoridades pero sin darse la mano.

19.48h. Más de 70 familiares de los fallecidos como consecuencia de la pandemia estarán presentas durante la Santa Misa. La Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida o el presidente del PP, Pablo Casado, están ya en las puertas de la catedral esperando la llegada de la Familia Real.

19.45h La bandera de España con el crespón negro preside el exterior de la Catedral de la Almudena.

19.45h Comienza en TRECE y COPE.es la retransmisión de la Santa Misa en homenaje a las víctimas de la pandemia en la Catedral de la Almudena.

La Comisión Permanente de la CEE está formada por la Comisión Ejecutiva de la misma, los presidentes de las diferentes comisiones episcopales, el arzobispo castrense y los arzobispos metropolitanos que no se incluyan por las anteriores razones.