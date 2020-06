Sigue en directo las actuaciones de los 14 artistas de la vigilia del 'VI Encuentro de Músicos Católicos'

Actualmente vive en la provincia de Almería. Está casado con Beatriz y Dios les ha bendecido con cinco hijos, Pablo Josué, María Guadalupe, Ana Beatriz, Sofía Nazareth, José Carlos. Trabaja como Profesor de Religión y Moral Católica para colegios públicos. Asegura que junto a la familia, acuden donde el Señor les lleva. Más de 25 años de experiencia, le han llevado prácticamente a todos los países de América y el Caribe y, en Europa, a España, Italia, Francia, Portugal e Israel.

"Es importante saber que este camino no es nada sencillo, quien te diga eso miente, porque seguir al Maestro no es fácil, pero no imposible, con mi gracia te basta, dice el Señor. Es lo mejor que te puede suceder, es lo más bello. Entrega tu corazón, tu vida al Señor y nunca te vas a arrepentir", afirma.

Además, añade que en lo personal "no me arrepiento de haber entregado mis mejores años de juventud al Señor, y lo mejor que me pasó en mi vida es entregar Todo mi ser a Él".

Perteneció a la comunidad religiosa de los Misioneros Predicadores de Jesús y María, en donde ha vivido en el estado laical. Actualmente, está consagrado a la evangelización, tiempo completo y llevando su palabra a través de la música y la prédica por muchos países.