El satírico vídeo que deja en mal lugar a Isabel Celáa y a su "aprobado general" a los alumnos

No lo parece, pero el curso escolar ha entrado en la recta final. Una vez superado San Isidro, apenas queda un mes para que finalicen las clases, pese a que las aulas cerraron sus puertas a mediados de marzo, para evitar los contagios del COVID-19. Veremos cómo será la vuelta a los colegios a partir del mes de septiembre.

Para ello quedan varios meses por lo que, antes de entrar en ese debate, los docentes deberán hacer frente a un proceso de evaluación atípico a sus alumnos, a los cuales no ven de manera presencial desde hace meses. Tampoco es que el Ministerio de Educación, encabezado por Isabel Celáa, haya puesto fácil los criterios, tal y como recuerda uno de los integrantes del secretariado permanente de Escuelas Católicas, Javier Poveda, quien a través de las redes sociales ha difundido un vídeo donde critica la gestión del Ejecutivo Central en esta cuestión.

El Ministerio de Educación no se aclara

“Sé que mucha gente tiene un poco de caos y está agobiado sobre cómo hacer la evaluación a final de curso. El Gobierno ya se ha encargado de liarla bien sobre si aprobado general sí o no”. Para ilustrar la situación actual, Poveda ha recurrido a la ironía: “Sinceramente, no entiendo dónde está la dificultad de los profesores, porque el mensaje del Gobierno es muy claro. Aprobado general no, pero en general hay que aprobar. Y si no quieres aprobar al alumno, pues tienes que hacerlo, pero bajo un criterio. Si no lo entendéis...”, reflexiona el miembro de Escuelas Católicas en tono jocoso.

Además, Javier Poveda recuerda que cada comunidad autónoma tratará de imponer su criterio al respecto, lo que generará un caos considerable el próximo curso escolar: “Si suspendes en un territorio, repites curso, mientras que en otros, si suspendes cuatro asignaturas, pasas de curso. Estas diferencias provocan que haya familias que traten de hacer traslados de expedientes”.

Poveda ha ido más allá, y sostiene que los centros escolares también han de enfrentarse a las diferencias de criterio entre los propios colegios: “Si tú decides suspender, y en el colegio de al lado aprobar, cualquiera da la cara ante los padres a la hora de darles explicaciones”.

Crear un comité de expertos en los centros

Ante esta tesitura, el integrante del secretariado permanente de Escuelas Católicas, ha vuelto a recurrir al humor como alternativa, haciendo un paralelismo con el comité de expertos creado por el Gobierno de España para decidir los territorios que pasan a la siguiente fase en el proceso de desescalada, y cuyos integrantes permanecen en secreto por la falta de información de la administración central: “Tienes que comunicarles a esos padres que en tu colegio no existe un claustro, sino que se ha creado un comité de expertos que decide quién aprueba y quién no. No digas los nombres de sus miembros ni a punta de pistola. Si un padre te critica, le recriminas que a un colegio hay que apoyarlo, no hacerle reproches”, sostiene Poveda.

El final del curso escolar, el profesorado y la #evaluación son objeto de reflexión en clave de humor en un nuevo monólogo de Javier Poveda, desde “La Trituradora”. Dedícale 5 minutos y ¡sonríe! #MenudaTrituradorahttps://t.co/0bQSxIcOMr — Escuelas Católicas (@ecatolicas) May 14, 2020

Para llegar al final de la locura como sátira contra el Gobierno de Pedro Sánchez, Javier Poveda propone que los exámenes, en lugar de realizarse vía online, se celebren en salas de interrogatorios de las comisarías: “Hay colegios que piden a los alumnos hacer los exámenes con una cámara Web, un sensor de presencia, espejos en ángulos muertos...”.

En definitiva, que el papel que tendrán que asumir en las próximas semanas los docentes en todos los cursos será complicado, aunque el humor, siempre el humor, les puede ayudar a salir adelante y poner buena cara al mal tiempo que se avecina.