Revive la actuación de Conchita, que ha cerrado la “Presentación de la Memoria de Actividades de la Iglesia”

Conchita, una de las artistas más reconocidas del panorama musical nacional, ha sido la encargada de cerrar el acto de “Presentación de la Memoria de Actividades de la Iglesia” con la que la Conferencia Episcopal ha dado un paso más en su política de transparencia para compartir en qué ha invertido sus recursos durante el año 2018.

Desde su estudio de Madrid, la compositora e intérprete nos ha deleitado con dos de sus grandes temas: 'El viaje', que compuso cuando nació su bebé, y donde pone en valor las pequeñas cosas que echamos de menos cuando no podemos disponer de ellas: “Es un paralelismo con lo que nos ha ocurrido ahora con el coronavirus”, confesaba Conchita al periodista José Luis Pérez durante la entrevista previa a la actuación.

Y es que cabe recordar que en verano de 2018, cuando Conchita estaba a punto de dar a luz su primer hijo, se encontró con graves dificultades en el parto, llegando a pasar tres días en coma tras su nacimiento.

El segundo tema que ha interpretado la célebre cantante ha sido 'Que merezca la pena', donde hace referencia a priorizar todo aquello que merezca la pena, como podría ser “abrazar a un amigo o estar con quienes quieres. El confinamiento le da valor a todo esto”, asegura Conchita.

Sobre cómo ha vivido estos meses de aislamiento social como consecuencia del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España el pasado 14 de marzo para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus, la artista afirma que, al igual que todos los ciudadanos “ha habido días mejores y peores. Me ha dado tiempo a componer, aunque al tener ya mi nuevo disco terminado, no he sentido tanta presión”, señala.