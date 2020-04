El recordatorio de los obispos de las provincias de Mérida-Badajoz y Sevilla: "No dejemos solo a nadie"

TRECE y COPE.es emitieron el domingo 29 de marzo y 5 de abril el programa 'Tus obispos te acompañan', donde por primera vez en televisión, los principales representantes de la Iglesia de nuestro país se han unido al unísono para lanzar un mensaje de esperanza y fortaleza a la ciudadanía en estos tiempos difíciles, donde los españoles vivimos aislados, en estado de confinamiento para evitar la propagación del coronavirus.

Un programa excepcional para una situación inédita como la que vivimos que ha estado pilotado por José Luis Pérez y María Ruiz. Un recorrido por la esperanza y por la fe, en una firme apuesta por la confianza y la fortaleza.

En los últimos días el Papa Francisco nos invitaba a orar juntos en estos días de sufrimiento para vencer al miedo. Es lo que han hecho las 14 provincias eclesiásticas de nuestro país, porque hoy por hoy es más necesario que nunca escuchar su mensaje de esperanza. Repasamos este martes los mensajes que transmitieron los obispos de las provincias eclesiásticas de Mérida-Badajoz y la de Sevilla.

Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz

Monseñor Celso Morga, Archidiócesis de Mérida-Badajoz: “Leíamos en el Evangelio que la oración por parte de Jesús, al hijo de ese funcionario de Cafarnaúm. Jesús cura a distancia a ese hijo, a ese niño del funcionario real. El Evangelio, la "Buena Noticia", es curación de las almas y de los cuerpos. Vamos a confiar en el Señor, poner en sus manos toda esta situación que estamos viviendo, en España y en el mundo, a causa del coronavirus. Confiarnos a Él, tener fe en Él, y también por supuesto en nuestros médicos, en nuestro sistema sanitario, apoyarles en todo lo que podamos. Un abrazo para todos”.

Don Diego Zambrano, Administrador diocesano de Coria-Cáceres: "En estos momentos de crisis sanitaria provocada por el Covid-19, quiero dar un mensaje de esperanza ante esta situación. Como dice el apóstol San Pablo, “para los que amamos a Dios, todo es para bien”. Y aunque tengamos que vivir en claroscuro de la fe, vivamos con la esperanza de que Dios no abandona nunca a su pueblo. Ahora más que nunca recobran mucha fuerza las palabras de Jesús en el Evangelio, “sabed que yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin de los tiempos”. El Papa Francisco en estos días nos está animando a acudir a la Virgen María para pedir por el fin de esta pandemia. Gracias de corazón a todas aquellas personas que cuidan de los enfermos, los médicos, los enfermeros, los voluntarios. A todos aquellos que, de una manera u otra, arriesgan su vida en este servicio. No olvidemos que Dios, de los males, saca bienes, y de los grandes males, grandes bienes. No nos desanimemos y confiemos en el Señor, en el Dios de lo imposible”.

Monseñor José Luis Retana, diócesis de Plasencia: “Un saludo muy afectuoso desde Plasencia, la perla del Jerte. Nuestra diócesis se ha sumado a esta responsabilidad ciudadana, que ha sido el cerrar los templos para la liturgia con mucha gente, pero yo encuentro que es una diócesis viva y lo percibo sobre todo en cuatro cosas: sobre todo la oración de muchos cristianos maduros, adultos y preparados que tenemos en la diócesis; la actividad de Cáritas y la actividad de la Pastoral Familiar con la ayuda a la vida; la celebración de la Eucaristía por parte de los sacerdotes diariamente a puerta cerrada. Desde la diócesis procuramos ayudar también con un video del obispo que invita a una reflexión-oración que yo creo ayuda mucho a la comunión y a la esperanza. Hoy deseo que continuemos todos con esta actitud positiva en esta Cuaresma universal e inesperada. Todo irá bien. Un saludo a todos”.

Provincia eclesiástica de Sevilla

Monseñor Juan José Asenjo, Archidiócesis de Sevilla: “Yo quiero decir unas palabras de esperanza. Son momentos muy tristes, momentos que podemos decir dramáticos, tenemos a nuestros niños recogidos en casa, no pueden ir a la escuela, no pueden corretear por el parque, no vamos a poder presenciar las magníficas, hermosísimas procesiones, estaciones de penitencia de Sevilla. Con todo, yo os invito a vivir estas tristísimas circunstancias con esperanza, que lo que perdamos en espectáculos, en belleza y en estética, lo ganemos en intensidad. Yo estoy convencido que, por los que aman a Dios, todo lo que sucede, sucede para bien. Que Dios, nuestro Señor, de los males, saca bienes y que de estas circunstancias tan penosas que estamos viviendo, el Señor va a sacar muchos bienes. Sobre todo va a fortalecer y nos va a ayudar a ahondar en nuestra conversión”.

Monseñor José Vilaplana, diócesis de Huelva: "Estoy en casa como todos vosotros, cumpliendo las instrucciones que nos han dado las autoridades sanitarias, pero intentando aprovechar este momento como un momento de gracia, como un momento en el que hemos de tomar consciencia que el Señor está en medio de nosotros, que el Señor nos anima, que el Señor nos reconforta y que el Señor nos llama a abrir los ojos para ayudar a los que están a nuestro lado. Además de celebrar la Eucaristía aquí en privado, y de los momentos de oración, estoy en contacto con mis hermanos sacerdotes que están desarrollando una espléndida labor de comunicación con sus feligreses dentro de estas circunstancias difíciles a través de los medios de comunicación. Ellos rezan el Rosario, celebran la Eucaristía en privado, pero siempre a través de los medios de comunicación comunicándola a sus feligreses. Y estoy también muy en contacto con los hermanos y hermanas que trabajan en Cáritas, porque están haciendo un gran esfuerzo por ayudar a los que están más necesitados. Creo que es un momento en el que el Señor nos pide que todos estemos muy pendientes unos de otros, pero con la fe y la confianza de saber que el Señor está en medio de nosotros y que Él es nuestra vida”.

Monseñor Demetrio Fernández, diócesis de Córdoba: “Desde Córdoba mi saludo de ánimo y de alegría. En la Liturgia de estos días, “alégrate Jerusalén, que se acerca tu salvación”. Transmitir a todos nuestros fieles y a la Iglesia, “alégrate, el Señor viene a salvarte, viene a curarte, viene a darte su perdón y su misericordia”. En estas circunstancias pedimos también la curación física y la sanación espiritual que Cristo nos ha alcanzado por su Resurrección”.

Monseñor José Mazuelos, diócesis de Asidonia-Jerez: “Quiero transmitiros un mensaje de esperanza ante la oscuridad del mal, el sufrimiento, la cruz de la enfermedad que estamos viviendo. No podemos olvidarnos que Cristo Resucitado es una luz de esperanza para todos, de que "la victoria final es de nuestro Dios" nos dice siempre María. A los pies de la Cruz, “de ánimo no temáis que yo estoy con vosotros, hasta el fin del mundo” dice Cristo, y que la última palabra nunca la tendrá el mal. Así que yo os animo a tener esperanza, a hacer crecer vuestra fe y sobre todo os digo que esta esperanza la manifestaremos, porque aunque cerremos las puertas de los templos la Iglesia no se cierra, la Iglesia sigue atendiendo a los pobres, la Iglesia sigue enterrando a sus difuntos, la Iglesia sigue celebrando, la Iglesia sigue estando disponible para dar la unción de los enfermos, la Iglesia sigue estando allí, acompañando en el sufrimiento, abriendo las puertas del cielo y llevando a todos un mensaje de esperanza. Así que os invito a pedirle a la Virgen María que ella, la Madre de la Esperanza, ella os abra las puertas del corazón y podáis ver la esperanza que viene a traer la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo”.

Monseñor Rafael Zornoza Boy, diócesis de Cádiz-Ceuta: “¡Queridos amigos, mucho ánimo! En estas circunstancias en las que estamos viviendo tan dolorosas. Dios no nos abandona nunca, Dios está siempre con nosotros. Es el momento de recordar sus palabras, “venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Y en mi encontrareis vuestro descanso”. Hay que pensar además que el Señor nos alienta en nuestras luchas y nos consuela para que nosotros también podamos consolar a los demás. Mostremos a todos nuestro consuelo porque estamos viviendo un tiempo de aflicción, pero es un tiempo también de gran misericordia donde podemos expresar la misericordia de Dios y recibir mucha misericordia de Él. Vivimos siempre en el corazón de Dios que nos ama, y su amor es nuestra fortaleza y con la ayuda de unos y de otros y con nuestra esperanza puesta en el Señor saldremos victoriosos”.

Monseñor Bernardo Álvarez, diócesis de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife): “Un cordial y afectuoso saludo a todos los que me escuchan. Lo primero, mostrar mi cercanía y mi solidaridad a quienes están afectados por el coronavirus, tanto en hospitales como en centros de mayores y en los propios domicilios. A todos ellos, y a los enfermos en general, les aseguro mi oración por su pronta recuperación. También tengo muy presente y les expreso mi gratitud a quienes cuidan de los enfermos, arriesgando incluso su propia salud. También para ellos pido al Señor que les dé fortaleza y les proteja de todo peligro. Asimismo, me uno de corazón y tengo presente en mi oración a quien desde cualquier ámbito están trabajando en primera línea para vencer a esta pandemia y evitar que se siga propagando. También a ellos les expreso mi gratitud por su labor. Y a quienes estamos en casa, decirle que podemos hacer mucho en esta lucha, primero siguiendo las instrucciones que nos dan las autoridades y también con nuestra oración. Por eso a quienes me escuchan les exhorto a orar confiadamente al Señor para que, por su poder, y con su poder, nos libre de todo mal de cuerpo y alma. Pongamos nuestra confianza en el Señor y Él hará que nuestros esfuerzos produzcan frutos abundantes”.

Monseñor Francisco Cases, diócesis de Canarias: “Queridos hermanos y amigos todos. Estamos en mi capilla del obispado, en mi casa. Desde aquí yo celebro la Eucaristía todos los días, en esta temporada que llevamos de pandemia. Y la celebro para mucha gente. Yo no me encuentro solo. Estoy diciendo, como todos los días y en como todas las eucaristías, “que el Señor esté con vosotros”. Y sé, yo no respondo, sé que hay mucha gente que me responde. Creo que este es un hermoso descubrimiento que estamos haciendo, en este momento en el que no tenemos alternativa, no tenemos medios de tocar y de sentir al Señor cerca. Con este medio queremos sentir y tocar al Señor cerca. Y tocarnos y sentirnos cerca nosotros. Es importante que, en esta pandemia, no nos sintamos solos nunca. Ni solos del Señor ni solos de los demás. Nos acercamos rezando juntos. Nos acercamos celebrando la Eucaristía juntas. Hay cantidad de misas por las radios y por las teles. Los que entendáis de esto ayudad a los que no entienden, a tener acceso a estas posibilidades porque existen y son muchas. Y otra cosa que os digo para no sentirnos solos, porque el Señor no nos deja, pero seamos nosotros instrumento de cercanía. Pensemos en las personas mayores que tenemos a nuestro alrededor. Quizás un piso más arriba o tres pisos más abajo de nuestra casa: un telefonazo, una visita, decirle “¿qué te hace falta?”. Conseguid que no salgan a la calle para nada. Si hay que hacerles la compra, saber por teléfono que necesitan, procurárselo. Qué importante es esto: no estamos solos, pero no dejemos solo a nadie. El Señor no nos deja solo. De verdad, os lo deseo de todo corazón”.