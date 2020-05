¿Qué plantea la Iglesia en caso de que en el seno del matrimonio se produzcan malos tratos?

La familia es uno de los grandes tesoros de nuestra sociedad. Un patrimonio que con con pasión defiende la Iglesia Católica desde hace cientos de años. Sin embargo, no es ajena a las situaciones extremas que pueden producirse en el seno de un matrimonio. Por ejemplo, los episodios de malos tratos que tanto rechazo genera en la sociedad.

Por este tipo de casos han preguntado al capellán del Monasterio de La Inmaculada y San Pascual de las Hermanas Clarisas de Madrid, Francisco Gabaldón, durante la segunda edición del consultorio 'Creer hoy' que retransmite cada jueves a partir de las doce del mediodía COPE.es.

El capellán ha sido tajante en su respuesta: “La Iglesia no obliga a nadie a convivir en un infierno. Cuando la convivencia es imposible por todos los medios, abogamos por una separación, pese a haber existido el vínculo del sacramento matrimonial. El hecho de que te hayas casado no significa que si hay violencia se les imponga una conviencia”.

Vídeo

Francisco Gabaldón ha detallado no obstante que el vínculo matrimonial, pese a que se diera una hipotética separación, se mantiene, y para romper ese lazo se encuentra la figura de la nulidad eclesíástica: “Hay un proceso en el que intervienen los tribunales eclesiales, que determinan si en esas uniones no ha habido situaciones irregulares desde el origen. Pero mientras dura el proceso, no puedes obligar a la gente a convivir en un ambiente imposible. Si es así, cada uno tiene que vivir de manera individual”, asegura el capellán en 'Creer hoy'.

Pero la intención de la Iglesia es tratar que las relaciones no se rompan, y se busque una solución en caso de deterioro, siempre que sea posible: “Cuando hay episodios de violencia, no queda más remedio que romper la convivencia”, subraya.