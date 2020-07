El PSOE de Cáceres asegura que no se construirá un monumento budista en la plaza donde se encuentra la cruz

La Asociación de Abogados Cristianos ha denunciado la intención del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres, liderado por el socialista Luis Salaya, de construir una estatua de Buda de cuarenta metros de altura (sería la más grande del mundo). El hecho no sería noticioso ni generaría interés si no fuera que el Gobierno Municipal pretende construir este monumento en la Plaza América, espacio donde desde hace 82 años se encuentra una cruz de doce metros que podría tener los días contados en caso de que el proyecto salga adelante.

Abogados Cristianos ve con buenos ojos que el colectivo budista tenga un espacio en la ciudad extremeña, pero han mostrado su rechazo a que su ubicación sea a costa de derribar un símbolo del catolicismo, tan arraigada a la sociedad española. Por ello, la asociación ha intensificado la campaña en su página Web para defender la cruz de la céntrica Plaza América y presionar al Ayuntamiento de Cáceres para que reconsidere esta decisión.

Por su parte desde el Ayuntamiento aseguran que la intención no es derribar la cruz sino trasladarla y subraya que existen ahora mismo otras prioridades. Sobre la construcción de un espacio budista, afirman que su ubicación no es definitiva, pero no es intención del Equipo de Gobierno sustituirla por la cruz. Los promotores asiáticos del centro budista en Cáceres están a la espera de la apertura de fronteras con Asia para realizar la visita a la ciudad extremeña y presentar el proyecto al ayuntamiento.

El Gobierno de España instó al Ayuntamiento a retirar la cruz

Lo cierto es que en los últimos meses, diferentes fuerzas políticas de la izquierda han puesto en marcha una campaña con el fin de derribar la cruz. Uno de ellos fue el senador de Compromís, Carles Mulet, quien en un pleno de la Cámara Alta exigió al Gobierno de España su retirada.

Una petición que a juicio de la Asociación de Abogados Cristianos se realiza por el odio que estos partidos profesan hacia la libertad religiosa. Tras aquella demanda del diputado de Compromís, el Ejecutivo Central le dio la razón y pidió al parlamentario que instara al Ayuntamiento a cumplir con lo previsto en la Ley de Memoria Históricapara que procediese al retiro del monumento y, en caso de no hacerlo, que recurriera a la Junta de Extremadura para que, en el ejercicio de sus competencias, hiciera cumplir al Consistorio cacereño la normativa.

Sin embargo la ley de Memoria Histórica, aprobada durante el Gobierno de Zapatero, ampara el derribo de aquellos monumentos de exaltación al Franquismo, no siendo el caso de la cruz de la Plaza América de Cáceres, y que se trata de una cruz que no contiene ninguna simbología de exaltación a Franco.

Monumento budista

El alcalde Luis Salaya tiene como proyecto levantar una estatua de Buda de 40 metros de altura y 350 toneladas de peso, lo que haría de este monumento el más grande dedicado a Buda en todo el mundo.

Y es que, a juicio del Equipo de Gobierno, el monumento atraería a miles de turistas cada año. La construcción del monasterio incluye además varias zonas ajardinadas, una biblioteca, una tienda de artesanía y una residencia para los 20 monjes que vivirían allí.