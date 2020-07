El peculiar nacimiento de la fiesta de la Virgen del Carmen: la Patrona del Mar que se originó en un monte

Este jueves, 16 de julio, se celebra la Virgen del Carmen, Patrona del mar y de las Fuerzas Armadas. Muchos municipios de la costa celebran la fiesta en su honor con procesiones en el mar e incluso en zonas del interior de la península como en el barrio de uno de los distritos más conocidos de Madrid, Vallecas, que se ha denominado ‘puerto del mar’ donde se celebran las fiestas de “La Karmela”.

El origen curioso de la Patrona del Mar

Lo más curioso de esta festividad es su nacimiento: la Patrona del mar vio su origen en un monte en Israel, concretamente en el Monte Carmelo, donde numerosos profetas rindieron culto a Dios. Durante una fuerte sequía, cuentan las escrituras que el profeta Elías prometió a Dios que el rey Ajaab y el pueblo abandonarían al Dios Baal para que pusiese fin a esta falta de agua, y subió en varias ocasiones al Monte Carmelo para ver si su promesa surtía efecto. Fue a la séptima vez cuando vio "una nubecita no más grande que la palma de la mano", dando inicio a una historia que se conmemora hasta día de hoy. El caso es que, con esta vinculación con Elías, muchos creyentes se fueron al Monte Carmelo para venerar el lugar, y allí fue donde nació la Orden de los Carmelitas.

Quisieron vivir bajo los criterios marianos que aparecían reflejados en los textos evangélicos: maternidad divina, virginidad, inmaculada concepción y anunciación. Estos devotos que decidieron vivir en comunidad bajo la oración y la pobreza, fueron la cuna de la Orden de los Carmelitas, y su devoción a la Virgen permitió que naciera una nueva advocación: Nuestra Señora del Carmen.

La aparición de la Virgen del Carmen a San Simón Stock

En el siglo XIII, el superior general de los Padres Carmelitas del convento de Cambridge, San Simón Stock, vio cómo se le aparecía la Virgen del Carmen, con un escapulario que daba paso al Cielo a quien lo portara al morir: la Virgen prometió al superior que todo el que muriera con su escapulario jamás iría al infierno. Todo esto habría ocurrido un 16 de julio de 1251: "Este debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los Carmelitas: quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno". La devoción mariana hacia la Virgen del Carmen se extendió a muchos países de Europa, entre ellos en España, donde está más arraigada.

Fue el mismo San Simón Stock quien llamó a la Virgen 'Stella Maris', "estrella de los mares", lo que propició que el colectivo de marineros se encomendara a esta virgen. No es de extrañar, pues, que se convirtiera en patrona de los marineros pero, años después, en 1901, también oficialmente es patrona de la Marina de guerra española y del resto de navegantes del mar. No obstante, el primer uso fiable del concepto de 'Stella Maris' viene de los escritos de Pascasio Radbertus, en el siglo IX, cuando describía a la Virgen como una guía para seguir el camino hacia Cristo y "no zozobrar en medio de la tormenta que alza olas en el mar".

Los milagros de la Virgen del Carmen

A la Virgen del Carmen se le atribuyen varios milagros, la mayoría de ellos vinculados con el mar. La Virgen ha dado nombre a ciudades como la mexicana Ciudad del Carmen, región situada en Campeche. En este lugar se dice que el 16 de julio de 1717 la Virgen consiguió derrotar a los piratas, a quienes expulsó de la isla. Otros de los milagros que se le atribuyen es del año 1845. El barco inglés ‘Ocean's King' estaba en medio de una dura tormenta y uno de los tripulantes subió a la cubierta para pedir piedad y misericordia. Otro de ellos, con un escapulario de la Virgen colgado al cuello, lo lanzó al mar y en ese momento la tormenta frenó. Solo hubiera una ola fuerte que fue la encargada de devolver el escapulario al barco.

Patrona de las Fuerzas Armadas

La Virgen del Carmen es también la Patrona de las Fuerzas Armadas desde el 19 de abril de 1901. En este día la Reina Regente, Doña María Cristina de Habsburgo y el Ministro de Marina Don Cristóbal Colón de la Cerda, Duque de Veragua, refrendaban con sus firmas la Real Orden por la cual se proclamaba, de manera definitiva, a la Santísima Virgen del Carmen Patrona de la Marina de guerra. La devoción de los navegantes a la Virgen del Carmen tiene su origen en la Isla de León, en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se dio el estado oficial de esta devoción, aunque hay testimonios que dicen que viene desde la antigüedad, según explica el Ministerio de Defensa en su portal de cultura.

El 16 de julio, día de la Patrona de la Fuerzas Armadas, hay actos especiales como la ofrenda floral en memoria de los que dieron su vida por España. También se les rinde reconocimiento a los marineros que “han pasado recientemente a la situación de reserva al cumplir los tiempos de servicio y otros requisitos establecidos legalmente”. Aunque, uno de los eventos más significativos de este día es la jura de bandera y entrega de despachos a los nuevos oficiales de la Armada en la Escuela Naval Militar.