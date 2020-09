El párroco representado en el retablo de una parroquia de Guadix: "A mi la obra me encanta"

La iglesia de San Miguel en Guadix ha sido portada informativa en las últimas horas, como consecuencia de un nuevo retablo expuesto hace dos meses en la parroquia, obra del artista José Antonio Jiménez Muñoz. Y es que el retablo, que reproduce los rostros actuales y vinculada a Guadix, aparecen reflejadas en el cuadro como santos.

Más concretamente la imagen del párroco, el Padre Antonio Fajardo Ruiz, dos jóvenes devotos del municipio y un autorretrato del propio pintor. Para ser más concretos, el Padre Antonio representa a San Fandila (el primer santo mártir de Guadix reconocido); el pintor José Antonio Jiménez a San Pedro; los vecinos a San Torcuato y a San Pablo. En el centro del retablo aparece representado Jesucristo en la Cruz.

En COPE.es hemos podido contactar con el sacerdote para que nos explique los pormenores de la obra: “En mi opinión no hay mucha noticia al respecto. Lo que pasa que al aparecer yo representado, pues algunos vecinos, que además están contra la Iglesia, me acusan de narcisista, cuando no es así. Pero hay mucha gente que me ha felicitado, incluso de fuera de España. Este domingo sin ir más lejos tuve comuniones y el ambiente era de felicidad. Otra cosa son las redes sociales”, explica.

Así surgió la idea de crear el retablo

La idea de crear este retablo surgió hace casi una década, ya que la parroquia estaba empobrecida a nivel artístico como consecuencia de la desamortización y de la Guerra Civil.No obstante, la iglesia de San Miguel es una parroquia con mucha historia en Guadix, ya que fue edificada en 1540 como convento dominico: “Cuando yo llegué a la parroquia la pared estaba blanca, no había nada, por eso queríamos devolver a la iglesia la ilustración de la fe”.

El Padre Antonio ha precisado que el objetivo era recrear un retablo con un lenguaje más actual, por lo que realizó la propuesta a José Antonio Jiménez, un pintor amigo suyo al que había conocido en un máster sobre Patrimonio Cristiano: “Me gustaba su estilo. Era un clásico pero a la vez muy valiente a la hora de interpretar a los personajes. Yo lo que quería demostrar es que se puede ser santo tanto en el siglo I como en el XXI. Hacer comprender que la santidad tiene que ser algo normal en la vida de un cristiano, que los santos sean gente de la tierra, no solo del Cielo”, apunta.

Así las cosas, el pintor adquirió modelos reales con el consentimiento del sacerdote, que a su vez había recibido el beneplácito de la Diócesis de Guadix: “El pintor vino aquí a Guadix para retratar a varios feligreses. A mi nunca me comentó que yo iba a aparecer representado como San Fandila”.

¿Quiénes representan a San Torcuato y a San Pablo?

Los dos feligreses representados como San Torcuato y San Pablo, explica el Padre Antonio, son respectivamente el Hermano Mayor del Santísimo Cristo Rey en Su entrada Triunfal en Jerusalén “La borriquilla” y un profesor joven, anónimo, que fue elegido por el pintor al dar mucho juego para la pintura: “De hecho, algunos imagineros que le conocen le han pedido posar para alguna alguna imagen, porque da ese perfil”, subraya el sacerdote.

Por otro lado, el párroco de San Miguel de Guadix ha aclarado un hecho que había chocado a otros medios, y es la representación de un San Francisco con pircing en la ceja: “No forma parte del recuadro, porque lleva expuesto seis años. El tema es que yo encargué para la iglesia un San Francisco y un Santo Domingo, y el pintor representó a San Francisco con un pequeño pircing. Yo ni me había dado cuenta hasta ahora, pero las cámaras lo captaron cuando estuvieron aquí el otro día.

Sobre este hecho, el Padre Antonio reflexiona: "Con un piercing puedes ser santo y con una cresta puedes ser santo”.