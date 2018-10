Pablo Casado: “Egoístamente, a España le viene muy bien la Iglesia”

Moderados por el periodista Fernando Ónega, los dos políticos han acompañado a Julio Martínez, rector de la Universidad Pontificia de Comillas, en lo que ha sido el acto de clausura del Congreso “La Iglesia y la sociedad democrática”, organizado por la Fundación Pablo VI y la Conferencia Episcopal Española.



El presidente de Extremadura ha recordado cómo sus años de estudiante en colegios de la Iglesia, pero sobre todo su madre, han moldeado a un hombre que se declara católico. “Creo en Dios, pero no creo en la patente de las verdades absolutas. Creo en Jesucristo. Creo en la familia y creo en todas las familias” ha señalado Fernández Vara.



Por su parte, Pablo Casado también ha recordado su trayectoria escolar y académica, siempre vinculada a obras de la Iglesia. Especialmente, ha tenido unas palabras para el anterior rector de la Pontificia de Comillas, el P. José Ramón Bustos, que le dio el que ha calificado como “el mejor consejo que nunca nadie me ha dado sobre la vida política: en Estados Unidos cuando alguien sigue su vocación, las universidades se lo priman. Aquí no, pero sigue tu vocación política. Y la he seguido hasta hoy”.

Casado: "Sacar el tema de la Mezquita-Catedral de Córdoba o de Franco va contra el sentido común”

Pero entrando en harina, Fernández Vara ha roto una lanza ante la importante actividad que lleva la Iglesia a cabo en diferentes ámbitos. “Cuando se dice que hay que revisar los acuerdos de la Santa Sede, yo siempre digo en el PSOE que a lo mejor nos llevamos una sorpresa de lo que verdaderamente supone la Iglesia para nuestra sociedad”, ha señalado el presidente de Extremadura.

De izda. a dcha., Fernando Ónega, Julio Martínez, Guillermo Fernández Vara, Mons. Ginés García Beltrán, Pablo Casado y Jesús Avezuela, dtor. general de la Fundación Pablo VI. Fundación Pablo VI

Por su parte, Pablo Casado ha ahondado en la actividad que lleva a cabo la Iglesia en nuestro país, recordando el importante trabajo que lleva a cabo Cáritas con los más desfavorecidos, la enorme cantidad de comedores sociales que dirigen las parroquias y las órdenes religiosas o los casi 13.000 misioneros españoles que llevan el Evangelio a los confines de la Tierra. “Donde no iría ninguna ONG o ningún político, ahí está la Iglesia”, ha dicho el líder de los populares.

Fdez. Vara: "Como miembro de la Iglesia, intentaré defenderla y lucharé porque siga existiendo"

Casado también ha recordado la ingente cantidad de patrimonio cultural en manos de la Iglesia y cómo este patrimonio revierte en la sociedad y en el PIB. Y hablando de patrimonio cultural, tenía que salir el tema de las inmatriculaciones. Guillermo Fernández Vara ha asegurado que ya tendría que estar resuelto, pero que si no se ha solucionado es porque no se ha hablado de él hasta ahora. Ante esto, Pablo Casado ha respondido asegurando que “sacar el tema de la Mezquita-Catedral de Córdoba o de Franco va contra el sentido común”, a la vez que ha opinado que son cuestiones que “no preocupan a los españoles”.



Por último, Casado ha hecho un alegato sobre la necesidad que tiene nuestro país de la labor de la Iglesia. “Egoístamente, a España le viene muy bien la Iglesia”, ha concluido el líder popular, que ha sido respondido por Fernández Vara, quien ha asegurado que “como miembro de la Iglesia, intentaré defenderla y lucharé porque siga existiendo, pero siempre dentro del Artículo 16 de la Constitución Española”.