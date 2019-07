El Nuncio en España: "Lamento si mis palabras han generado una cierta polémica"

El todavía Nuncio Apostólico en España, Mons. Renzo Fratini, de 75 años, ha aclarado en una entrevista con la revista Vida Nueva que nunca ha pretendido interferir en la actvidad política. Fratini ha lamentado que sus declaraciones hayan "generado una cierta polémica", tras el revuelo que se ha desatado tras sus recientes palabras sobre la exhumación del dictador Francisco Franco. "No pensaba que lo que comenté pudiera suscitar un problema. Si alguien lo interpreta como una injerencia, solo quiero dejar claro que no era mi intención absolutamente meterme en política".

Desde la sede de la nunciatura en nuestro país, el embajador de El Vaticano en España ha subrayado, de hecho, que el papel de los diplomáticos de la Santa Sede pasa por "no no tomar posiciones desde el punto de vista político, bajo el criterio de mantener las buenas relaciones con el Estado en el que estamos destinados". Del mismo modo, ha reiterado que la posición de la Santa Sede sobre el futuro de los restos de Franco ha sido siempre neutral. "La Santa Sede ya ha manifestado que no se opondrá ni será favorable al traslado", ha puntualizado.

Del mismo modo, se ha mostrado sorprendido por lo que se está publicando ahora como "desencuentros" entre la Iglesia y el Gobierno". Por esa razón, ha recordado que él ha sido el propiciador de encuentros Iglesia-Estado como el que mantuvieron la vicepresidenta del Gobierno y el Secretario de Estado de El Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin.

"Yo solo he tenido la oportunidad de hablar por teléfono una vez con la vicepresidenta, y fue una conversación cordial y sincera. Siempre que me han pedido ayuda, me han tenido ahí. Aun así, lamento si mis palabras han generado una cierta polémica", ha señalado.

El Gobierno entrega su queja formal en El Vaticano por las palabras del Nuncio

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha confirmado que la embajadora de España ante la Santa Sede, Carmen de la Peña, ha entregado este jueves 4 de julio ante el Vaticano la carta de queja de la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo por las declaraciones del nuncio sobre la exhumación de Franco "junto a una nota verbal" y espera la contestación de la Santa Sede.

"Los actos formales son los actos formales y eso es lo que ha tenido lugar hoy, la entrega de la carta de la vicepresidenta junto con una nota verbal, esperamos que el Vaticano nos la conteste", ha señalado Borrell este jueves 4 de julio en declaraciones a los medios en la sede de su Ministerio.

Según ha precisado, España y el Vaticano siempre mantienen "contactos diplomáticos". "Para eso tenemos nuestras embajadas, no son solamente entregadores de cartas, las embajadas están allí y todos los días tienen contactos, pulsan las opiniones y transmiten las nuestras", ha añadido.

La embajadora de España ante la Santa Sede, Carmen de la Peña, se ha reunido con el secretario de Relaciones con los Estados, moseñor Paul Richard Gallagher, para hacerle entrega de la misiva en la que el Gobierno se queja por las declaraciones del nuncio Renzo Fratini, quien afirmó que el Ejecutivo español pretende "resucitar a Franco" con su exhumación. El Ejecutivo plantea así una queja "por intromisión en asuntos propios de otro Estado".

"Sinceramente, hay tantos problemas en el mundo y en España. ¿Por qué resucitarlo? Yo digo que han resucitado a Franco. Dejarlo en paz era mejor, la mayoría de la gente, de los políticos, tiene esta idea porque han pasado 40 años de la muerte, ha hecho lo que ha hecho, Dios juzgará. No ayuda a vivir mejor recordar algo que ha provocado una guerra civil", señaló en una entrevista a Europa Press Renzo Fratini, que este martes 2 de julio dejó por jubilación su cargo como representante del Papa en España.