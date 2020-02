Mons. Luis Argüello hace balance del Congreso de Laicos: "Hemos vivido un día pascual"

La Iglesia en España ha vivido unos días históricos. Aún dura en el corazón de muchos fieles, todo lo que se ha vivido en el Congreso de Laicos 2020: Pueblo de Dios en Salida. El ambiente de alegría, la comunión y la sensación de estar viviendo algo muy importante se respiraba en el ambiente. Una de las personas que lo ha vivido de primera mano, es el secretario general de la Conferencia Episcopal, mons. Luis Argüello.

Tras la rueda de prensa en la sede de la CEE, donde se han presentado los datos de la X de la Declaración de la Renta de 2019, el obispo ha hecho balance de estos días: "Hemos tenido la experiencia de vivir un día pascual". Relata que este congreso ha sido la oportunidad "de hacer un alto en el camino de la vida y de vivir la belleza de la comunión".

En este Congreso de Laicos 2020, han participado "representantes de prácticamente todas las diócesis de España, decenas de movimientos y asociaciones, la presencia de 70 obispos, montones de laicos, de la vida consagrada..." Ha sido "una gran parábola de la vida de la Iglesia que invoca al Espíritu Santo, que vive así un Pentecostés y que se siente enviada, como nos ocurre también cada domingo, pero esta vez, de una manera especialmente solemne".

Además el secretario general ha dejado cuatro claves, frutos de este congreso: "El anuncio del evangelio, el acompañamiento, la formación integral, que es tan importante, que haya realidades comunitarias concretas, donde se forme no solo en 'saberes' si no en 'vivires'. Y además la salida para vivir una presencia pública en medio del mundo. Los ecos que he recibido son de alegría de esperanza y de compromiso". La Iglesia quiere "acompañar en ese nuevo camino para impulsar un pueblo de Dios en salida".

Y ¿cómo vivir esto a partir de ahora en nuestro día a día? "Cultivando la acogida de la palabra y la presencia de quien envía, formando parte de una pequeña realidad comunitaria y poniendo en relación la fe y la vida, desde las intuiciones que nos da la Doctrina Social de la Iglesia".