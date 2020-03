Mons. José María Gil Tamayo, miembro de la Comisión Ejecutiva: "Sacerdote católico y periodista"

Obispo de Avila, Don José María Gil Tamayo nació el 5 de junio de 1957 en Zalamea de la Serena (Badajoz). Pertenece, desde su ordenación sacerdotal el 7 de septiembre de 1980, al clero de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, en cuyo Seminario realizó los estudios sacerdotales, licenciándose posteriormente en Estudios Eclesiásticos en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra.

Desarrolló su labor pastoral durante nueve años en pueblos rurales y se licenció en Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra. En 1992 se hizo cargo de la dirección de la delegación de Medios de Comunicación y de la Oficina de Información de su diócesis, de la que es canónigo de la Catedral Metropolitana de Badajoz.

En el plano docente, además de conferenciante habitual sobre temas relacionados con la pastoral de las comunicaciones sociales, ha dictado cursos y conferencias sobre esta materia tanto en la Universidad Pontificia de Salamanca, Universidad Pontificia de la Santa Cruz (Roma), Universidad Católica San Antonio de Murcia, Universidad CEU San Pablo de Madrid, Universidad de Navarra, Universidad Católica de Chile (DUOC), en la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid, y en el Pontificio Colegio Español de Roma, como en diversos seminarios y centros docentes superiores.

Es profesor del título de postgrado de “Experto en Comunicación” de la Universidad Pontificia de Salamanca y de la Diplomatura en Comunicación Social, promovida en las diócesis cubanas por el Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales y la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Ha sido profesor visitante de la Universidad Católica de El Salvador y ha dictado conferencias en Puerto Rico.

En el ámbito internacional ha sido (2001-2011) experto del Comité Episcopal Europeo de Medios de Comunicación (CEEM); colaborador de la Red Informática de la Iglesia en América Latina (RIIAL) y ha asesorado sobre temas de pastoral de las comunicaciones a los obispos de las Conferencias Episcopales de El Salvador y de Chile.

Ha sido miembro del Comité internacional preparatorio del Congreso Mundial de TV Católicas, celebrado en Madrid en octubre de 2006, dirigiendo también la oficina de prensa de dicho evento.

Ha sido portavoz en lengua española de la XIII Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, celebrado del 7 al 28 de octubre de 2012 y en la Curia Romana ha sido Consultor del Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales (2006-2016). Durante 13 años (1998-2011) fue Director del Secretariado de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española y ha dirigido también el Servicio de Información de la Iglesia católica en España (SIC).

Su experiencia en el trato con los medios de comunicación y su cercanía a la tecnología es notable: tiene cuenta de Twitter y se define como "sacerdote católico y periodista". Este fue su último tuit antes de ser nombrado como cabeza visible de los obispos en España: además, fue director de la revista 'Iglesia en camino' y de la programación del área socio-religiosa de COPE Badajoz, la ciudad donde nació.

Ha sido secretario general de la Conferencia Episcopal Española en el quinquenio 2013-2018. El 6 de noviembre de 2018 se hizo público su nombramiento como obispo de Ávila. Recibió la ordenación episcopal el 15 de diciembre del mismo año.

Para su lema episcopal escogió la frase "Non ministrari sed ministrare", que significa: "No he venido a ser servido, sino a servir". Se trata de una frase tomada de las palabras de Jesús a sus apóstoles con la que les advierte que "el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y dar su vida en rescate por muchos".