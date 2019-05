Mons. Chico recibe el orden episcopal como nuevo obispo auxiliar de la diócesis de Cartagena

Mons. Se­bas­tián Chi­co va a recibir el orden episcopal como nuevo obis­po au­xi­liar elec­to de la dió­ce­sis de Car­ta­ge­na. A partir de las 11:00 horas, se va a celebrar la ceremonia en la Catedral de Murcia. el prelado va a estar acompañado por 23 hermanos obispos en el día de su ordenación.

La ce­le­bra­ción la va a presidir el obis­po de Car­ta­ge­na, Mons. José Ma­nuel Lor­ca, y ac­tua­rán como con­ce­le­bran­tes prin­ci­pa­les el nun­cio Apos­tó­li­co de Su San­ti­dad en Es­pa­ña, Mons. Ren­zo Fra­ti­ni, y el ar­zo­bis­po de Va­len­cia, car­de­nal An­to­nio Ca­ñi­za­res. Puedes seguir la ceremonia en directo, en TRECE.

Así va a ser la ordenación de Mons. Chico: todo lo que tienes que saber

Los obis­pos se van a revestir en el Pa­la­cio Epis­co­pal, al igual que los con­se­je­ros de la Nun­cia­tu­ra Apos­tó­li­ca de Es­pa­ña y Hon­du­ras, el Co­le­gio de Con­sul­to­res, el Ca­bil­do de la Ca­te­dral, el Con­se­jo Epis­co­pal y vi­ca­rios ge­ne­ra­les de otras dió­ce­sis, y los for­ma­do­res del se­mi­na­rio. El res­to de sa­cer­do­tes se re­ves­ti­rá en la ca­pi­lla de los Vé­lez de la Ca­te­dral. La pro­ce­sión de en­tra­da par­ti­rá a las 10:50 ho­ras des­de el Pa­la­cio Epis­co­pal has­ta la Ca­te­dral para que a las 11:00 ho­ras dé co­mien­zo la Eu­ca­ris­tía.

Para que pue­da par­ti­ci­par el ma­yor nú­me­ro de per­so­nas en la ce­le­bra­ción se van a co­lo­car más de 1.700 si­llas, 500 de ellas en la pla­za de la Cruz, y 15 pan­ta­llas en el in­te­rior del tem­plo ca­te­dra­li­cio y una gi­gan­te de LED en la pla­za. “To­das las per­so­nas se­gui­rán con de­ta­lle la ce­le­bra­ción des­de cual­quier pun­to de la Ca­te­dral en el que se en­cuen­tren”, ex­pli­ca Ra­món Na­va­rro, de­le­ga­do de Li­tur­gia.

Para aco­ger y aten­der a los fie­les que par­ti­ci­pen en la ce­le­bra­ción, unos 90 vo­lun­ta­rios pres­ta­rán su ser­vi­cio des­de pri­me­ra hora de la ma­ña­na, en­tre ellos el equi­po sa­ni­ta­rio, con seis mé­di­cos y doce en­fer­me­ros dis­tri­bui­dos en cua­tro pues­tos sa­ni­ta­rios en el in­te­rior del tem­plo y en la pla­za de la Cruz, con una am­bu­lan­cia con­ven­cio­nal y dos am­bu­lan­cias de so­por­te vi­tal avan­za­do del 061 y Cruz Roja.

Un hombre de esperanza para Cartagena

En una entrevista con Alfa y Omega, el nuevo obispo auxiliar recuerda el encuentro que mantuvo con el Papa Francisco poco después de conocer su nombramiento. El Santo Padre le pidió cercanía con su obispo y se dieron un abrazo.

"Me pidió que estuviera cerca de mi obispo, que le ayudara. También me dio la bienvenida al episcopado. Al final, me dio un abrazo tan fuerte que todavía lo estoy sintiendo. Para mí, ese encuentro fue como cuando san Pablo fue a Jerusalén para encontrarse con Pedro", recuerda.

Uno de sus principales objetivos es "ser un hombre de esperanza". Esa intención la tiene clara desde que el pasado 10 de febrero recibiera la noticia. Le supone, además, seguir viviendo lo que más le ha marcado desde su juventud.