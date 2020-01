Mons Argüello sobre la regulación de la eutanasia: "Me parece un atajo que deshumaniza"

El Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha sido cuestionado durante una rueda de prensa por la normativa para regular el derecho de la eutanasia en España, después de que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Adriana Lastra, anunciara este martes que será “la primera ley” que llevará el PSOE al Congreso de los Diputados para que se inicie su tramitación.

A juicio de Monseñor Argüello, en un momento de gran debate sobre la influencia de las máquinas en nuestra vida y los avances tecnológicos que se producen, no se debe poner una línea roja al significado el cuidado de la vida: “Ante la realidad del deterioro de nuestras capacidades físicas o la realidad del sufrimiento, yo reclamo cuidados paliativos. Siento una llamada al cuidado, al amor, a la genuina compasión.

El portavoz de la CEE, ha remarcado que la solución ante un problema como las enfermedades degenerativas “me parece un atajo que deshumaniza el que de manera proactiva se cause la muerte”.

Monseñor Argüello además ha establecido una comparativa entre la regulación de la eutanasia con la Ley de Educación: “Me sorprende mucho que en la exposición de motivos de esta ley de eutanasia se diga en el primer párrafo que el argumento para ponerla en marcha sea la demanda social, cuando en la ley educativa se quita la demanda social. La demanda social no es útil a la hora de pensar en la propuesta educativa, pero sí lo es para tener una coartada moral, supuestamente democrática, para legislar en contra de la vida”.

La Ley Educativa del Gobierno

Sobre la futura Ley Educativa que derogaría la LOMCE, y que previsiblemente se aprobará en las próximas semanas en el Consejo de Ministros para iniciar su tramitación parlamentaria, el también Obispo Auxiliar de Valladolid ha precisado que a la Iglesia no le interesa únicamente la asignatura de Religión ni la Escuela Concertada: "Nos importa un sistema educativo que responda al desafío de la digitalización, de las nuevas tecnologías, del mundo global, y que no se rinda a los intereses del sistema productivo, que no pierda el significado de la dignidad humana”.

Para Monseñor Argüello, es importante ofrecer recursos pedagógicos responder a las necesidades del mundo, no pierda la referencia de humanizar: “Desde esta visión, nos parece que la clase de Religión ayuda a esto, igual que la Educación Física, contribuye al desarrollo físico. Pensamos que con una asignatura que ayude al desarrollo espiritual, al sentido de la existencia, al conocimiento de nuestra propia tradición es importante, y que pueda hacerse desde ese respeto a las convicciones de los padres en las edades más tempranas y en las edades más crecientes”.

Así las cosas, el portavoz de la CEE ha remarcado que abogan por una asignatura de Religión que sea obligatoria para los centros, pero no obligatoria para los alumnos. Además, ha hecho alusión a la jornada educativa que ha convocado el Papa Francisco para el próximo mes de mayo, a la que por cierto la Vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, mostró recientemente su interés por participar desde el Ejecutivo: “Sería raro querer participar en ese debate y no preocuparse por el seno de nuestro Estado”, reflexiona Don Luis Argüello sobre la participación de la Iglesia en la nueva normativa en la que trabaja el Gobierno de Sánchez.