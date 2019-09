Mons. Argüello: "La Iglesia española fiscalmente no es una entidad privilegiada"

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxiliar de Valladolid, mons. Luis Argüello, ha repasado la actualidad española en los micrófonos de la Cadena COPE. En el programa 'El Espejo' ha hablado sobre los nuevos cardenales españoles, la actualidad política en España o sobre el próximo Congreso de Laicos que se celebrará en febrero del próximo año.

Nuevos cardenales

Ante la creación de dos nuevos cardenales españoles, mons. Argüello ha querido remarcar los "frutos" que la Iglesia en España está dando gracias al "impulso misionero que la iglesia española ha vivido siempre".

"Estos dos religiosos, comboniano y salesiano han salido de familias españolas, de parroquias españolas, pero luego han desarrollado su ministerio por diversos lugares del mundo. Así se subralla la particularidad y la universalidad de la Iglesia, lo cual es estupendo", ha asegurado el secretario general de la CEE.

Privilegios de la Iglesia

Respecto a las constantes acusaciones que se vierten sobre la Iglesia respecto a los supuestos 'privilegios' que ostenta, el obispo auxiliar de Valladolid reconocer sentir "cierto cansancio".

"Nosotros invitamos sin más, a comprobar los hechos y mirar la realidad", propone Argüello. "Seguramente en este, como en otros asuntos, el no contar con la realidad y el ofrecer tantas y tantas respuestas virtuales, termina confundiéndonos. La Iglesia española respecto a la fiscalidad no es una entidad privilegiada. Está sometida como otras entidades a lo que la legislación española dice".

Actualidad política española

José Luis Restán, ante la política tan inestable de nuestro país ha preguntado ¿Qué le preocupa a la CEE?: "Lo que más nos preocupa tiene que ver con la propia vida en sociedad, el estado de salud de los vinculos, la capacidad de preocuparse por lo que les ocurre a los otros, la capacidad de trabajar juntos... No nos preocupan tanto las cuestiones de las administraciones públicas, lo cual no significa que seamos indiferentes, sino que nos preocupa el estado de nuestra sociedad".

"La Iglesia propicia un coloquio entre la fraternidad, que se expresa en el Padrenuestro, y la ciudadanía de la que formamos parte. Creemos que podemos aportar precisamente esto, lo que significa desde reconocer un vínculo fundante que es que creemos en Dios que es Padre, y ofrecer esta inquietud: este deseo de colaborar, de preocuparnos, no solo de los propios derechos, sino de experimentar los deberes que nacen de la fraternidad", ha afirmado el secretario general.

Además ha querido añadir que "una de las caracteristicas de la vida de la Iglesia es que a nosotros nos gustaría a ayudar a tener una perspectiva que no se agote solo en unos meses o en los 4 años de una legislatura. La problemática que tienen hoy las sociedades de todo el mundo son desafíos tan grandes que no se pueden abordar solo en perspectivas de 4 años".

"Lo importante es que verdaderamente haya un pueblo que asuma y que viva la novedad que supone el Evangelio y que lo ofrezca en la incidencia de la vida cotidiana. Es verdad que hace falta que esa incidencia toque el mundo institucional", advierte mons. Argüello, "pero si no logramos ser un pueblo en el que las relaciones cotidianas expresa una forma nueva de mirar lo real, los acontecimientos, de vivir las relaciones, de plantearse los problemas de los demás, mostrar que no somos indiferentes ni al dolor ni a las alegrías de los otros... si eso no es encarnado en un pueblo, las declaraciones -que son importantes- tienen mucho más riesgo de caer en saco roto".

Congreso de laicos

El obispo auxiliar de Valladolid ha anunciado que el Congreso de Laicos que se iniciará en febrero del año 2020 "ya se está celebrando". Asegura que "supondrá el encuentro de unas 2.000 personas venidas de todas las diócesis y de otras realidades asociadas de la Iglesia española. Los temas de preparación se están desarrollando en las diócesis. Creemos que puede ser un paso que impulse lo que el propio lema del congreso dice: 'Un pueblo de dios en salida'. Que ayude a la organización del propio laicado en el seno de cada una de las iglesias particulares, que cultive su formación, que haga caer en la cuenta de qué significa eso que la Doctrina Social de la Iglesia nos insite tanto, o los papas contemporáneos que se llama caridad social caridad política, caridad pública, caridad institucional..."

"Situado todo en lo que es el arranque del curso, que es el mes misionero convocado por el Papa Francisco que subraya esta dimensión constitutiva de la vida de la Iglesia: salir en misión. Pero ha de salir en misión un pueblo, y el congreso quiere ayudar a que eso suceda. Ahora en la preparación, en los diversos congresos diocesanos que se realicen, en Madrid en febrero, y luego lo que se pueda seguir impulsando", puntualiza el portavoz de la CEE.

Momento eclesial

Ante las polémicas que se crean en ocasiones sobre la vida interna de la Iglesia mons. Argüello es claro: "Yo creo que siempre es un momento para reafirmar aquello en lo que creemos. La confianza que nos da seguir a Jesucristo Resucitado. Saber que formamos parte de un pueblo que peregrina y que somos herederos de una gran historia y que tenemos la perspectiva por delante. Yo creo que desde la realidad de lo que somos, también descubrimos en nosotros, en nuestras familias, en nuestras pequeñas realidades parroquiales, que a veces hay celos, que a veces hay envidia, a veces hay pequeñas luchas de poder.".

"Pero todas esas turbulencias no hacen zozobrar la Barca de Pedro. Así que yo llamo a mucha confianza, a mucha esperanza, a que vayamos todos a vivir lo esencial, porque si vivimos lo esencial, y no mirándonos al ombligo, sino con la perspectiva del anuncio del Evangelio a quién todavía no conoce y experimenta la buena noticia; nos irá mejor. Miremos al Señor y miremos al mundo, especialmente a los pobres y muchas de las polémicas intraeclesiales se desinflarán".