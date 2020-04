El mensaje de esperanza y fortaleza de los obispos de las provincias eclesiásticas de Granada y Valencia

TRECE y COPE.es han emitido este domingo el programa 'Tus obispos te acompañan', donde por primera vez en televisión, los principales representantes de la Iglesia de nuestro país se han unido al unísono para lanzar un mensaje de esperanza y fortaleza a la ciudadanía en estos tiempos difíciles, donde los españoles vivimos aislados, en estado de confinamiento para evitar la propagación del coronavirus.

Un programa excepcional para una situación inédita como la que vivimos que ha estado pilotado por José Luis Pérez y María Ruiz. Un recorrido por la esperanza y por la fe, en una firme apuesta por la confianza y la fortaleza.

En los últimos días el Papa Francisco nos invitaba a orar juntos en estos días de sufrimiento para vencer al miedo. Es lo que han hecho las 14 provincias eclesiásticas de nuestro país, porque hoy por hoy es más necesario que nunca escuchar su mensaje de esperanza. Repasamos este jueves los mensajes que transmitieron los obispos de las provincias eclesiásticas de Granada y Valencia y el mensaje del Arzobispo Castrense.

Provincia eclesiástica de Granada

Monseñor Javier Martínez, Archidiócesis de Granada: "Muy queridos hermanos y amigos, os hablo desde Granada y lo que quiero deciros, por qué me parece sumamente importante, es que nadie estamos solos. Aunque estemos confinados, aunque estemos sufriendo, aunque hayamos perdido a un ser querido, desde la encarnación del Hijo de Dios no hay sufrimiento humano que no sea parte de su Pasión. No hay soledad en la que el Señor no esté acompañando. No hay muerte en la que el Señor no tome a nuestros difuntos de la mano y los lleva a la casa del Padre, al encuentro con la misericordia infinita del Señor. No hay ningún tipo de circunstancia humana que nosotros tengamos que vivir en soledad. Cristo ha asumido nuestras vidas sobre sus hombros y nos lleva a todos como Buen Pastor".

Monseñor Jesús Catalá, Diócesis de Málaga. "Estamos en tiempos recios, como diría Santa Teresa. Y ciertamente son tiempos difíciles, duros, para todos nosotros, para todo el mundo. Pero también ella nos enseña a que no tenemos que tener miedo: nada te turbe. Esto implica que las cosas caducas, las cosas que pasan, las efímeras, no tenemos por qué tener miedo de perderlas y nos enseña también que lo importante es Dios. Dios lo es todo. Solo Dios basta. Hemos de tener buen ánimo, estamos en las manos de Dios que son las mejores. Pongámonos en las manos de Dios y renovemos nuestra filiación y nuestro amor a Él. ¡Animo!".

Monseñor Amadeo Rodríguez Magro, Diócesis de Jaén. "Os hablo desde Jaé,n y aquí estoy viviendo esta situación, como en todo el mundo prácticamente, y especialmente como en toda España. Estoy en mi casa procurando ser muy fiel a las normas que nos han dado nuestras autoridades, defendiéndome frente al coronavirus, pero también defendiendo a los demás, porque nuestro bien es el bien de todos. Lo que hagamos cada uno de nosotros lo hacemos por los demás. Y mis sentimientos, en estos momentos, sin orden, pero de algún modo, se dirigen a tres colectivos: en primer lugar, a todo el personal sanitario, a su esfuerzo, a su empeño, a su dedicación, a su cariño, a su preocupación por la vida y a su estallante salvador de todos. Se dirige también a nuestras autoridades, que nos están pidiendo lo mejor para todos, y por lo tanto comparto su invitación a cumplirlas a raja tabla y disciplinalmente, porque eso es el bien de la sociedad. Y como no, también mi corazón y el de todos los cristianos desde Jaén se dirige al Señor, al que le invocamos y le pedimos que esté a nuestro lado, y que nos de esta salvación. Y esta salvación, en estos momentos, la que nosotros pedimos y necesitamos es que nos libre de este virus. También os acordamos de los que ya han fallecido, y pedimos la intercesión como siempre de la Santísima Virgen. En nuestro caso no tenemos más remedio que dirigir nuestro corazón, porque la amamos profundamente, a la Santísima Virgen de la Cabeza".

Monseñor Jesús Orozco, Diócesis de Guadix: "Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra esperanza. Desde la Diócesis de Guadix, queridos hermanos, os invito a todos a vivir estos momentos difíciles, desde la esperanza. Estos días que tienen que ser de oración intensa, de comunión y de familia, de iglesia doméstica, de recuperar valores que el activismo y las prisas se estaban amenazando e incluso matando. Días de solidaridad, de respeto, de fiel colaboración con las ordenanzas de nuestros gobernantes. Días de pedir por los enfermos. Días también de pedir por el descanso eterno de tantos fallecidos y por la esperanza de su familia que ni siquiera pudieron acompañarlos en estos últimos momentos. Días de aplausos y de acción de gracias por los sanitarios, por tantas buenas personas de los comercios, transportes, fuerzas de seguridad, limpieza y otros tantos cirineos en nuestro mundo, en España, en nuestras ciudades y en nuestros pueblos que, con su sacrificio, siembran vida en medio de tanta noche. Días de poner nuestra imaginación pastoral en pleno rendimiento. De vivir la comunión espiritual del cuerpo de Cristo y de acurrucarnos en los brazos seguros de nuestra Madre del Cielo. Miremos al Señor: sus heridas nos han curado. Lo dice el Papa que cualquier otra solución será débil y pasajera. Quizás sirva para algo durante un tiempo, pero de nuevo nos encontraremos desprotegidos, abandonados en la intemperie. Pero con Cristo en cambio el corazón está arraigado en una seguridad básica que permanece siempre más allá de todo porque Él vino para darte vida, Él está para llenarnos de vida y vida en abundante. Que nadie nos mate la esperanza".

Monseñor Adolfo González Montes, Diócesis de Almería: "Me gustaría desear a todos coraje y esperanza en un tiempo difícil. Un tiempo de prueba en el que tenemos que dar la talla. Los cristianos de una manera especial, y unidos a todas las personas de buena voluntad, levantar el corazón y el animo de nuestra sociedad. Viviendo este confinamiento, que es necesario, con voluntad sincera de superar la batalla contra el virus. Quiera Dios, nuestro Señor, que realmente demos así un testimonio de unidad y de coraje frente a la adversidad. Porque realmente solo juntos, unidos de verdad, podremos alcanzar la meta que nos hemos propuesto. Y de esta manera dar también la talla moral. Vivimos en Cuaresma y disciplinando nuestra conducta estamos con la esperanza puesta en la Resurrección del Señor y con ella el levantamiento también de nuestra propia sociedad".

Monseñor José Manuel Lorca, Diócesis de Cartagena: "Soy el obispo de Cartagena y estoy realmente preocupado como cualquiera de ustedes. Me gustaría decirles que lo primero que hay que hacer es levantar los ojos al cielo y decirles al Señor que aquí estamos. Dios nos ha demostrado, a lo largo de la Sagrada Escritura, en toda la historia de la salvación, que Él sale al encuentro de todos nosotros, que el que le grita, Dios escucha sus plegarias, con confianza y fidelidad a Dios. En segundo lugar, no podemos olvidar, que tenemos que obedecer las obligaciones de las autoridades civiles y sanitarias por bien de todos, porque necesitamos que esta plaga salga lo antes posible de aquí, de nuestro mundo. Y luego termino diciendo que mucho ánimo, que aprovechen todas las oportunidades que les da los medios de comunicación para acercarnos también al Señor siguiendo las eucaristías, la práctica de piedad que los sacerdotes están trabajando y ofreciendo para sus fieles y un saludo especialísimo a todos los voluntarios y a todos los que están trabajando por el bien de una sociedad que quiere vivir en paz y en armonía".

Arzobispo Castrense

Arzobispo Castrense, Don Juan del Rio: "Paz y salud a todos vosotros queridos, amigos, hermanos y hermanas. Rezo desde el primer momento para que el Señor nos libre de esta pandemia del Covid-19. No sabemos como ha surgido pero lo que si sabemos es como ha llegado. Pero tenemos muchos resortes humanos, unos buenos profesionales médicos y sanitarios, unas buenas estructuras. Habrá fallos, pero hay muy buena voluntad. Tenemos también unos hombres y mujeres que forman parte de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad que se juegan también la vida para que este confinamiento, este aislamiento, por el bien de todos, lo vivamos también con sentido sobrenatural. Animo, no estamos solos, Dios nos salvará. Confiad en Dios que es el amigo que nunca falla".

Provincia eclesiástica de Valencia

El cardenal Arzobispo de Valencia, Don Antonio Cañizares: que ha trasladado su mensaje de esperanza en la capilla privada del Arzobispado, acompañado del Señor, la imagen de la Virgen de los Desamparados y las reliquias de mártires de la persecución religiosa del siglo XX: “Quiero deciros que Jesús es nuestra esperanza, está con nosotros, se identifica con nosotros, sufre nuestras penas. La Virgen María os ampara, siempre es cercanía, ternura y ayuda. Los mártires son figuras de esperanza en medio de la situación tan grave que vivimos. El Señor nos quiere y nos ama”.

Son solo algunos mensajes de esperanza y fortaleza a la ciudadanía en estos tiempos difíciles que han ofrecido los obispos en el programa especial que emite TRECE y COPE.es, 'Tus obispos te acompañan'.

Monseñor Casimiro López, Diócesis de Segorbe-Castellón: "Desde la Diócesis de Segorbe-Castellón un cordial saludo a todos. Nos toca vivir momentos de especial dificultad, la pandemia del coronavirus ha trastocado nuestra existencia, nuestra sanidad, nuestra economía. Todo parece que está en suspenso. El suelo parece que nos falta bajo los pies. La incertidumbre nos acecha la preocupación, la angustia, el cansancio. ¿Qué hacer? En primer lugar, ser disciplinados ante las indicaciones y las normas que las autoridades bien políticas o sanitarias nos van diciendo para así entre todos poder vencer esta peste, esta pandemia. En segundo lugar, mostrar nuestra caridad al que más lo necesita, a las personas mayores, a las más vulnerables, y sobre todo a los creyentes nos toca orar, mirar a Dios, poner nuestra mirada en los corazones, confiar en Él, pedirle que nos libre de esta peste que nos acecha. Sabemos bien de que nos hemos fiado. Dios es amor y nunca nos abandona. En la muerte y en la resurrección del Señor el nos da vida, nos da fuerza, esperanza que con la intercesión de la Virgen pronto podamos superar esta crisis mundial que nos acecha".

Monseñor Jesús Murgui, Diócesis de Orihuela-Alicante: "Sin duda estamos viviendo las presentes circunstancias de la pandemia del coronavirus como un gran drama que afecta tantos enfermos y a tantas familias que han perdido a seres queridos, a toda la sociedad, en definitiva, incluso también en ese horizonte de problema de trabajo, economía en el que el país está entrando. Pero también este drama es un espacio privilegiado para que conducidos por el espíritu resucitado veamos una gran oportunidad de servir y también de revisar tantas cuestiones de nuestra vida y de nuestra sociedad. Quiero sobre todo destacar dos palabras en estos momentos: la palabra “esperanza”, esta es la confianza en el Señor, estamos en sus manos, confiamos en Él. Y la palabra “gratitud” a tanta gente buena que saca lo mejor de ellos para servir y entregarse por los demás en estos momentos mucha esperanza, mucha entrega, mucho ánimo. Gracias".

Don Vicente Rivas Prats, Administrador diocesano de Ibiza: "Un saludo desde la Diócesis de Ibiza y Formentera. Espero que os encontréis bien. Yo como todos guardando el confinamiento que es la única medida por la que evitamos contagios y aceleramos la salida de esta dura crisis que estamos viviendo. Dios no deja de ayudarnos ni un solo instante a través de las personas que están dedicadas a la investigación, a la ciencia, a cuidar, a velar para que nada nos falta. Por todas ellas debemos rezar. “Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor”, son palabras del Salmo 30. Esperar nos supone que el Señor haya abandonado o se haya alejado de nosotros. Significa que confiemos plenamente en Él. Significa que, aunque las lágrimas del dolor, soledad, la angustia, la separación o la tristeza, hayan asomado en nuestros ojos, Dios nos dice a todos “yo que soy tu Padre estoy a tu lado, estoy aquí y lo estaré siempre”. Mucho ánimo, seguid luchando y a mantener nuestra confianza en Dios que nos hará llegar una mañana luminosa de paz y felicidad. Recibid todos un fuerte abrazo".

Monseñor Sebastià Taltavull, Diócesis de Mallorca: "Soy Sebastià Taltavull, obispo de Mallorca y os hablo desde mi casa en la que estoy desde más de una semana sin salir a la calle, solo a celebrar la eucaristía, también particular, unos días en la Catedral que está aquí mismo. Sobre todo, para tener contacto con la Diócesis, que el contacto cada día es con los sacerdotes a través de teléfono, a través de Internet. Sobre todo, animando y ayudando a organizar nuestras presencias en los sitios más difíciles. Sobre todo, entre los enfermos allí donde se nos pide por ejemplo todo lo de Caritas, residencias que estamos presentes para ayudar a todos. Nuestro trabajo en este momento y de cada momento es animar, es ayudar a que seamos conscientes de la responsabilidad y sobre todo a lo que las autoridades sanitarias nos están diciendo. Y ayudar a que los cristianos o al menos los que participamos en la vida de la iglesia seamos los primeros en dar ejemplo y ayudarnos los unos a los otros, a la vez que tenemos todo un tiempo para rezar los unos para los otros especialmente los que han fallecido y los que siguen aún padeciendo esta enfermedad".

Monseñor Francisco Conesa, Diócesis de Menorca: "Los cristianos tenemos que contemplar todo lo que nos está pesando con una mirada de fe porque como dice San Pablo “a los que aman a Dios todo le sirve para bien”. En este sentido yo creo que todas estas circunstancias que nos están pasando son una oportunidad para que crezcamos interiormente. Yo creo que el hecho de estar en nuestras casas, confinados y aislados, nos ofrece una oportunidad primero para pensar, para reflexionar, para darnos cuenta de nuestra fragilidad, de la vulnerabilidad y de amar a Dios desde el centro de nuestro corazón, también pidiendo su ayuda. Es un tiempo también para crecer interiormente, para aceptar la palabra de Dios, reflexionar sobre ella y es tiempo para crecer en las virtudes, en el amor, en el cariño a los demás, en la solidaridad, así que aprovechemos este tiempo que el Señor nos ofrece".