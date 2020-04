El mensaje de esperanza del Arzobispo de Madrid, el Cardenal Carlos Osoro: "La Cruz trae la gran esperanza"

Ante la inminente llegada de la Semana Santa y la proximidad del Domingo de Ramos, el Cardenal arzobispo de Madrid, Don Carlos Osoro, ha querido dejar un mensaje de esperanza para todos los ciudadanos, que se encuentran aislados en sus hogares para frenar la pandemia del coronavirus. El Arzobispo de Madrid presidirá todos los actos en la catedral de Santa María la Real de la Almudena, que acogerá a puerta cerrada las principales celebraciones litúrgicas de la Semana Santa. Los actos arrancarán este domingo, 5 de abril, a las 12:00 horas, con la Eucaristía del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, sin bendición de ramos previa.

Sobre esta celebración, el Cardenal Osoro ha querido invitarnos a ser ese ramo con el que queremos hacer presente a nuestro Señor. Un ramo que, aunque a veces puede estar desgastado, sigue siendo nuestro ramo. El Arzobispo de Madrid nos invita a hacer la procesión con ese ramo y que aunque no estamos presentes, seguir sintiendo ese gozo que nos llega cuando vemos la Cruz, porque sabemos que viene la esperanza. Don Carlos Osoro también nos llama a ser "esperanza para todos los hombres" sobre todo en este momento tan difícil debido a la pandemia del COVID-19.

Mensaje del Cardenal Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid

"Vamos a celebrar estos días los grandes misterios de nuestra fe: la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Jesucristo. Abrimos estos días con el Domingo de Ramos. Este año yo os invito a algo especialmente importante: cada uno de nosotros, que seamos ese ramo con el que queremos hacer presente a nuestro Señor, en la vida de todos los hombres. Un ramo que a veces puede estar mustio, un ramo que a veces siente el dolor de no tener el sol necesario, ni la luz necesaria, pero al fin y al cabo es el nuestro. Y es con el que queremos hacer esta procesión del Domingo de Ramos todos nosotros. Os invito que hagamos esta procesión como estamos, con el ramo que somos, que sintamos el gozo también de descubrir que, en medio de la cruz, como nos enseñaba el Papa San Juan Pablo II, viene también la esperanza. La Cruz trae la gran esperanza, la Cruz nos alienta a descubrir que Cristo Nuestro Señor trae vida, no trae muerte. Triunfa sobre la muerte. Y queridos, todos, en estos instantes, no solamente yo quiero hacer llegar a vosotros palabras de esperanza, sino de la realidad más grande que tenemos en nuestra vida. En el fondo el Señor nos hace esperanza para todos los hombres. Sed esperanza, la que da Jesucristo Nuestro Señor".