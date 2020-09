Los vándalos que asaltaron y robaron en una ermita de Alicante no irían a prisión en caso de ser detenidos

La Guardia Civil continúa investigando los ataques vandálico y robos que se produjeron durante el mes de agosto en la ermita del Santísimo Cristo de la localidad alicantina de Planes. Fuentes de la Benemérita de Alicante han confirmado a COPE.es que hasta el momento no se ha producido ninguna detención por estos hechos.

Los vándalos robaron varios objetos religiosos, causando numerosos destrozos en el templo, tal y como reveló hace unos días el administrador de la parroquia, el Padre Juan Crespo. Entre los objetos sustraidos se encontraban un cáliz y una patena de cerámica y las coronas de metal el Santísimo Cristo y de la Virgen Dolorosa, además de un puñal que portaba la Virgen.

No contentos con ello, los delincuentes se ensañaron con el altar del templo, dedicado a San José, con picos y otras herramientas. Incluso llegaron a revolver los cajones y armarios que había en el interior de la iglesia, dejando por el suelo libros devocionales y litúrgicos. La Guardia Civil ha precisado también a esta casa que, tras realizarse una primera inspección ocular tras la denuncia, comenzaron las pesquisas.

Qué tristeza y que silencio con estos ataques. Igual deberíamos poner #ChurchLivesMatterhttps://t.co/VZtq81jK03 — MasLibres.org (@maslibres) August 25, 2020

Por desgracia, no es la primera vez que esta ermita querida por los habitantes de Planes sufren este tipo de actos delictivos, ya que en los últimos treinta años los vecinos han tenido que lamentar hasta tres robos de este tipo.

No obstante, la Guardia Civil ha informado a COPE.es que, pese a la gravedad de los hechos, al no tratarse de objetos de un gran valor económico, y tratándose de un robo con fuerza, la pena que se le impondrian a los violentos (en caso de que se les detuviera) no les llevaría a prisión.