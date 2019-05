Los números de la Iglesia: un periodista te cuenta la otra cara de la Memoria anual

Este viernes 31 de mayo se ha presentado la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica en la Fundación Pablo VI. El periodista de la Cadena COPE Javier González, se ha colado en este evento para contar desde dentro y de una forma distinta, en qué consiste este acto en el que se repasan los números de la Iglesia.

En este evento por todo lo alto se explica a la prensa y a España, a dónde va el dinero que obtiene la Iglesia gracias a la casilla de la X que se marca en la Declaración de la Renta. Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, y Ester Martín, directora del Portal de Transparencia de la CEE, han dado a conocer que en el año 2017 el dinero que donaron los españoles ascendió a los 264 millones de euros.

Tras el acto en el que la Iglesia se encarga de que todo el mundo pueda saber a donde se destina cada uno de los euros de la X, Javier González ha explicado en este vídeo, cómo ha transcurrido el evento y qué es lo que han trasladado los presentadores de la gala. También ha podido hablar con Fernando Giménez Barriocanal -que además es Presidente y Consejero Delegado de COPE- y Ester Martín, que han contado en primera persona qué supone para la sociedad que exista la Iglesia.

Hoy hemos visto que la Iglesia está viva

"Hoy hemos visto que la Iglesia está viva. Muchas personas pueden identificarse con lo que aparece en la memoria. Por ejemplo porque llevan a sus hijos a un colegio católico, porque llevan a sus hijos a catequesis, los catequistas, tantas personas que se han acercado a la Iglesia a pedir ayuda, consuelo, material espiritual... Y no es todo lo que hace la Iglesia en España. No podemos ni imaginar todo lo que hace", ha asegurado Ester Martín.

Pero en realidad, ¿qué hace una parroquia por los españoles? "El hecho de que tú puedas vivir la fe, que la gente pueda bautizar a sus hijos, recibir la comunión, casarse... Que hay mucha gente qe se acerca a la Iglesia para pedir consuelo, que hay una Cáritas diocesana que tiene una inmensa labor con esas personas que la gente no tiene en cuenta", asegura Fernando Giménez Barriocanal.

Merece la pena seguir apoyando la labor de la Iglesia

"Estoy pensando en los ancianos, en los enfermos, en los más pobres, en las personas con capacidades diferentes, en personas que no tienen para pagar la hipoteca este mes y van con el recibo de la luz a hablar con el párroco porque sino les cortan la luz, hablo de una persona que se siente desesperada, que no encuentera sentido a la vida...", relata Barriocanal, "Ahí está tu parroquia, te acompaña. Merece la pena seguir apoyando la labor de la Iglesia, que no es otra cosa que el reflejo de esa gran noticia que es haber conocido a Jesucristo, para darnos cuenta que es lo mejor que nos ha pasado".