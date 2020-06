La lección de este sacerdote a un joven que criticaba las donaciones de Amancio Ortega: "Es fácil juzgar"

La destrucción de las imágenes y esculturas de fray Junípero Serra en EEUU en las últimas semanas han llevado al sacerdote de la diócesis de Getage, el Padre Julián Lozano, a reflexionar sobre la importancia de su figura. Un franciscano cuya contribución a la evangelización y convivencia en Nueva España y California tras su colonización fue esencial.

Una figura que además fue canonizada el 23 de septiembre de 2015 en Washington en una misa oficiada por el Papa Francisco: "Reconocía que era un hombre de Dios, un amigo íntimo de Jesucristo", afirma el sacerdote, quien en un vídeo difundido en Youtube, ha explicado la importancia de este franciscano del siglo XVIII, nacido en el municipio mallorquín de Petra: "Se formó en la orden franciscana. Era una figura intelectualmente capaz, al ser doctor en Filosofía y Teología. Fue profesor de estas materias hasta que un día sintió la llamada para llevar a los confines de la tierra el mayor tesoro de su vida, que era su amor a Cristo. Lo dejó todo para acudir a Nueva España".

El sacerdote Julián Lozano ha añadido que el viaje que emprendió a América se hizo en condiciones muy duras "sin aviones ni cruceros", con una duración de semanas: "Cuando llegó a tierras mexicanas le ofrecieron un carruaje que rechazó para caminar cientos de kilómetros. Comenzó a evangelizar y, cuando se dio una coyuntura política y religiosa por la cual fueron expulsados los misioneros jesuitas, los franciscanos se hicieron cargo de una serie de misiones en California, donde llevó a cabo una gran obra misionera y civilizadora", evoca el sacerdote.

Además, recordaba en el vídeo el sacerdote de la diócesis de Getafe que el esquema que seguía el franciscano Junípero Serra era el mismo: "Levantaban una pequeña capilla y unas viviendas de madera para los frailes, además de un fuerte defensivo, porque aquellas tribus en ocasiones respondían con violencia".

Los nativos que se acercaban a ellos compartían la vida, la oración y las enseñanzas. Fundó una decena de misiones, algunas de las cuales se convirtieron en ciudades como Los Ángeles,San Francisco, San Diego, Sacramento.... siendo el motivo por el que llevan nombres religiosos. "Anunciaban a Jesucristo, que era lo más importante, pero llevaron una obra de civilización en estas tribus que aún eran nómadas, porque no desarrollaron técnicas para poder asentarse en un lugar y sobrevivir allí".

No solo una labor evangelizadora. El franciscano español desarrolló toda una enseñanza sobre agricultura, ganadería, albañilería, cocina... lo que lleva al Padre Julián Lozano a mostrar su repulsa a los actos vandálicos cometidos contra sus esculturas: "Me llama la atención que tengamos la ignorancia de volver tres siglos atrás y juzgar la acción de hace 300 años de un grupo de hombres qu lo dejaron todo. Además Junípero, ante casos de abusos que se dieron contra los nativos, las denunció ante las autoridades civiles para defender sus derechos".

A raíz de esta reflexión, el sacerdote ha concluido con una anécdota que le había sucedido en las últimas horas: "Hoy hablaba con un joven de mi pueblo que me dijo. Si Amancio Ortega repartiera su dinero, nos iría mucho mejor. Yo pensaba que con la vida de los demás es muy fácil decidir, y le pregunté... ¿por qué no echas una mano con tu tiempo para ayudar a gente que lo necesita y nos ayudas a cargar con estas cajas? Y me dijo que no".