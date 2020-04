Las Hermanas de la Cruz recorren las calles de Ronda para llevar comida a los más necesitados

Las Hermanas de la Cruz, en Ronda, siempre han dado comida a los rondeños más desfavorecidos. Cuando la pandemia ha puesto en una situación critica a muchas familias, más que nunca han decidido ponerse en la primera linea para combatir el coronavirus y las necesidades que está provocando.

La Compañía de la Cruz es una Congregación religiosa católica que fue fundada en Sevilla por Sor Ángela de la Cruz. Su misión principal es la visita a los enfermos y asistirlos en sus domicilios. Fieles al carisma del Instituto, y continuando el camino marcado por la fundadora, estas hermanas siguen visitando enfermos y necesitados en sus casas. Si es necesario les preparan la comida, las velan, las curan, las asean y les llevan "el consuelo de Cristo que los ama y se preocupa por ellos".

Exe Lobaiza

Desde hace muchos años estas religiosas trabajan para ayudar a los cristianos más desfavorecidos de Ronda y durante esta pandemia, más que nunca, se están movilizando para intentar que a ninguna de ellos le falte lo más esencial. Van visitando los fieles que saben que no les fallarán a la hora de hacer una donación; si es necesario hacen compromisos, pero con el objetivo de llenar el carro con el que poder luego repartir los alimentos a los más necesitados.

El día a día de las hermanas

La Compañía de la Cruz es una congregación religiosa de vida mixta, son “contemplativas en la acción”, como le gustaba decir a su fundadora Son Ángela de la Cruz. La congregación, de marcada impronta franciscana, presenta un espíritu fuertemente contemplativo: Santa Misa, Oficio Divino, dos horas diarias de oración, rosario, prácticas devocionales comunitarias y personales… De este modo “vivimos intensamente unidas a Dios para poder darlo con palabras y obras a los demás, tenemos una vida llena de oración”.

A las 6 de la mañana ya están en pie. Y hasta las once de la noche rezan, atienden enfermos y mayores, piden limosna, están volcadas en los pobres, viviendo como ellos, desprendidas de todo. En el convento no hay calefacción, a excepción de la capilla, ni televisor, ni internet… El dormitorio es un cuarto común donde descansan, juntas, las hermanas. Su vida es muy de comunidad, de hecho no salen solas a ningún sitio, siempre de dos en dos. Decía Santa Ángela que debían de ser una el ángel de la guarda de la otra. “Mientras vamos por la calle siempre hay una hermana que va hablando, haciendo el apostolado, y la otra se dedica a rezar por su compañera”.

Siguen, al pie de la letra, el carisma de su fundadora que, 145 años después, sigue estando actual, respondiendo a las necesidades de la sociedad y viviendo el Evangelio de forma radical. “Esto es posible porque el carisma viene de Dios, es Él quien mantiene el Instituto, igual que las vocaciones”.