Juan Susarte, el pintor que sintió la necesidad de cantar lo que rezaba

Se gana la vida como pintor, con una clara vocación de hacer de la pintura algo distinto, dignificando el trabajo con los mejores materiales y realizándolo con gusto, cariño y respeto, orientando y ayudando con la seguridad que dan los más de 25 años de oficio... y cuando el trabajo le da tregua, cambia las brochas por la guitarra y dibuja canciones, llenas de profundidad, con sabor a verdad, pinceladas de arpegios y armonías que te transportan al universo de paisajes que retrata con sus canciones.

De voz cálida y madura, y con mucha vida interior, Juan Susarte es una apuesta firme si quieres disfrutar de canciones con el sello de la autenticidad y la coherencia de una vida sencilla, entregada, y anclada en el Señor.

De vocación tardía en esto de componer, jamás pensó poder mover, menos conmover, pero cayó en la cuenta de que tenía que dejarse hacer…”Si tuviera conciencia de lo que Dios es capaz de transformar a través de mis canciones no sería capaz ni de agarrar el bolígrafo... Bendita inconsciencia la que me invade y permite ser”. No sabe hacer conciertos, reza con las comunidades y comparte sus oraciones hechas canciones desde la intimidad que le regala Dios.