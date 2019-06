Javier González, de Religión COPE, gana uno de los premios Cari Filii 2019

El obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, ha entregado este jueves 6 de junio los Premios Cari Filii 2019. El acto se ha celebrado en el Salón de Grados de la Universidad CEU-San Pablo, donde monseñor Reig Pla ha entregado los premios, concretamente el segundo de la categoría audiovisual, a Javier González, coordinador de Religión COPE.

Reig Pla ha señalado durante sus palabras que “cerrar las puertas del cielo es la principal de las injusticias“, mayor que las peores enfermedades, guerras o sufrimientos, porque es quebrar el “deseo de absoluto, de infinito”, que habita en todo corazón humano. Hay una “inadecuación entre ese deseo y lo que el mundo puede ofrecernos”. Si le pedimos a las cosas lo que las cosas no nos pueden dar, “ese deseo de infinito no tiene respuesta” y no hay más salida que “la desesperación” o “la acomodación a las cosas”.

¿Hay alguien que puede responder al bien que queremos pero no somos capaces de alcanzar?, se preguntó luego monseñor Reig Pla. La respuesta es la Virgen María, tanto en un sentido “descendente“, porque “el Cielo viene a la tierra” por medio de María y su consentimiento al plan de salvación de Dios, como en un sentido “ascendente“, porque el camino para “volver al Paraíso” es la Eucaristía, que es “una prolongación de la Encarnación”: es Dios presente entre nosotros con la carne que tomó de la Virgen María.

Tras las palabras del obispo, se ha procedido a entregar los premios a sus ganadores. Dos escritoras argentinas, María Agustina Buteler y María del Carmen Sandoval, obtuvieron respectivamente el primero y segundo premio en la categoría Letras. Dos españoles, el cantautor José Miguel Álvarez Seguidoy y el periodista Javier González García -coordinador del portal de información religiosa de la Cadena COPE-, fueron respectivamente primero y segundo premio en la categoría Audiovisual.

Cari Filii es un portal de noticias 'marianas'. Los Premios Cari Filii se han ido internacionalizando en los últimos años, con una participación que ya es en dos terceras partes de fuera de España, y que ha corrido en paralelo con la propia difusión mundial del boletín de noticias, que ha crecido en torno a un 165% en usuarios, sesiones visitas entre junio de 2018 y mayo de 2019, también con dos tercios de su impacto fuera de España, principalmente en América.