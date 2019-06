La Iglesia en España: "Cerca de 40.000 instituciones que acompañan en los momentos decisivos de la vida" 

La Memoria Anual de Actividades de la Iglesia refleja la actividad pastoral que realizan las cerca de 40.000 instituciones por las personas en España. El documento que presenta la Conferencia Episcopal Española (CEE) recoge cómo la Iglesia responde a las necesidades de la sociedad en distintos ámbitos. Así lo contaron el Vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal y la Directora del Portal de Transparencia de la CEE, Ester Martín en la presentación de la memoria.

La primera de las áreas que hace referencia al aspecto celebrativo de la Iglesia. Esto se traduce en la atención a los Sacramentos, o como lo expresa Martín cómo "la Iglesia acompaña a los hombres más decisivos de su vida". Desde el nacimiento con el Bautismo, hasta la muerte con la Unción de Enfermos, la Iglesia ofrece este primer acompañamiento.

45 millones de horas dedicadas a cuidar de los demás

El aspecto pastoral de esta atención se concreta en 45 millones de horas que destinan sacerdotes, religiosos, catequistas y voluntarios para alentar la fe. "Son personas que se dedican a los demás, unas veces para dar un buen consejo, otras veces en actividades concretas", señaló el tesorero de la CEE. De entre todas las manifestaciones de la atención pastoral, pone como ejemplo "especialmente valorado" la labor de los párrocos en las zonas rurales.

El testimonio de Leoncio González, párroco rural de Burgos, pone realidad a las cifras de la Memoria Anual. "Llevo 17 años como sacerdote y la mayor parte del tiempo la he pasado en zonas rurales. llevamos otras 70 parroquias entre tres compañeros y otros sacerdote que nos ayudan el fin de semana", explicó.

Su labor consiste en atender a la gente y trabajar con los jóvenes en el instituto. "Aquí a lo que más te dedicas a andar, a hacer kilómetros", reconoce. El religioso mandó un mensaje a los políticos y a la sociedad sobre la 'España vaciada': es real. "La España vaciada de la que tanto se habla a nivel político y social, tiene aquí una realidad de carne y hueso. La Iglesia se hace presente en esta España que, a veces, no cuenta".

368.000 laicos en asociaciones y movimientos de la Iglesia

El protagonismo e importancia que poseen los laicos en la Iglesia se materializa en las 86 asociaciones y movimientos que se contabilizan en la Memoria Anual. Esas entidades las conforman los más de 368.000 laicos asociados que participan y desarrollan proyectos.

El también presidente y consejero delegado de COPE recordó que las iniciativas de las asociaciones y movimientos están destinadas a la sociedad. "La vida de la Iglesia no se puede quedar dentro, en las parroquias, tiene que salir fuera, hacia aquellos que no pueden, o no quieren, acudir a la Iglesia", recordó. Dos de las muestras de esta "salida" son la Pastoral de la Salud y la Pastoral Penitenciaria.

La Pastoral de la Salud se dedica a acudir a los hospitales, centros sanitarios, o incluso a los hogares donde se encuentran los enfermos. Para ello, la Memoria registra que son 1.400 los voluntarios que atienden hasta a 66.000 personas, con la ayuda de una red de parroquias. Por su parte, en el aspecto penitenciario, el número de voluntarios es de más de 2.700 y llevan a cabo este servicio tanto dentro como fuera de los centros.

Magda, directora de Pastoral Penitenciaria en Logroño, detalla en un vídeo proyectado en la presentación de la Memoria Anual que su labor posee tres dimensiones: la prevención, trabajo dentro de prisión e inserción. Los talleres de manualidades, de apoyo escola o, de peluquería que preparan los 50 voluntarios que colaboran con ella, o los talleres de alcohólicos anónimos son una parte de su contribución. Otra, la que Magda valora más, es poder compartir con ellos la Palabra de Dios en talleres de Biblia: "Por supuesto, esta es nuestra comunidad de fe".