El idilio de Javi Nieves con la música: "Cambia la historia"

El presentador de 'Buenos días Javi y Mar' en CADENA 100, Javi Nieves, no ha querido perderse la 50º edición de los Premios ¡Bravo! que cada año concede la Conferencia Episcopal Española para reconocer la labor de los comunicadores que prestan su servicio profesional a los valores del Evangelio.

El locutor de CADENA 100 ha apoyado a su compañero y amigo Javi Llano, que ha recibido el galardón en la categoría de Radio. El director de emisoras musicales del grupo COPE confesaba sentirse abrumado por el premio, pero Javi Nieves lo atribuye a su modestia: "Javi Llano es modesto y le cuesta reconocer su premio, pero es para él, no para el equipo. Es un reconocimiento a su apuesta, a su trayectoria, a su trabajo. A mí me alegra mucho. Detrás de la antena hay mucho trabajo de impulso, de animar, marcar una línea, crear equipos... y aunque no se vea en el aire es tanto o más importante".

Nieves también ha querido poner en valor la importancia dela música y su influencia en la historia: "Es fundamental. La música ha abanderado movimientos, ha sido un fenómeno cultural, de protesta, de apoyo, de diversión y tiene mucha importancia”, ha subrayado.

Y es que CADENA 100 es una emisora que no para de crecer. En el último Estudio General de Medios (EGM) llegó a los 2.104.000 oyentes, con un crecimiento del 10,7%, lo que es equivalente a 203.000 nuevos fieles.