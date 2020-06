La historia de José, del desempleo a encontrar trabajo en pleno confinamiento gracias a Cáritas

José Martínez tiene 51 años. Es de Calañas y vive en Huelva desde hace 5 años. Su situación en el plano laboral era mala y la llegada del coronavirus hizo que todos sus planes se vinieran abajo, hasta que Cáritas se ocupó de volver a 'levantarle'.

Ya de por sí, José tenía problemas económicos y para encontrar un empleo. Lleva tiempo acudiendo a Cáritas donde siempre le han prestado ayuda: "Cáritas me ayudaba desde hace tiempo con una cartilla, con la que podía comprar algunas cosas. Gracias a eso podía tirar un poco para adelante".

Pero sus intentos por encontrar un trabajo se ven truncados cuando una pandemia mundial arrasa prácticamente con nuestra vida normal. Encima José cuenta que no tiene coche y que "por muchos currículum que echase, no podía ir a trabajar. Las opciones que tenía eran bastante malas".

Nuevo trabajo en mitad de una crisis mundial

Pero ante esta situación, en la que miles de personas han perdido sus trabajos -además de todo lo que ha supuesto este virus-, Cáritas decide volver a remangarse. "Llevo bastante tiempo apuntado y a través de ellos, he podido encontrar este trabajo del cual estoy muy contento". José cuenta que está "muy agradecido" por poder trabajar recogiendo frutos rojos.

Gracias a esto "puedo tirar para adelante, pagar el alquiler y vivir como cualquier persona. Porque es lo mínimo que pide un ciudadano, tener un trabajo y no tener que depender de instituciones ni asociaciones" Además explica que "psicológicamente también me ha levantado mucho en todos los aspectos".

Cáritas, una ayuda y una familia

Dice que en Cáritas ha hecho "grandes amigos" y "de todas las razas. Aquí siempre nos miramos como personas. Nos tratamos estupendamente, somos compañeros y buenos amigos. Hemos pasado la crisis del COVID 19 juntos, nos hemos visto cada mañana y nos hemos preguntado cómo estábamos y cómo estaban nuestras familias. Hemos formado un gran equipo en Cáritas, y una familia".

José no para de expresar su agradecimiento por todo el trabajo que ha hecho el equipo de Cáritas en Huelva, que ha ayudado a encontrar empleo a más de 200 personas durante este tiempo. "Quiero darla las gracias a Toñi, a sus compañeras y a mi amigo Pedro que está en Cáritas. Gracias por su gran labor, por su responsabilidad y por el apoyo que nos dan a todos. Hacen una labor espléndida".

"Ahora estoy bien gracias a Cáritas, gracias a este equipo que lo forma, que se preocupan por buscarnos trabajo. Gracias a ellos hoy tenemos ese empleo y podemos traer nuestro sueldo a casa. Antes me acostaba con la incertidumbre de que llegaba el día y no tenía para pagar el alquiler, no tenía para el día a día y eso me hacía venirme abajo. Con este trabajo me he animado bastante en lo económico y en lo mental", cuenta José.

Una labor que realiza Cáritas -en este caso en Huelva- para ayudar a los más desfavorecidos. Y que se repite en cada rincón de España, demostrando que la 'caridad' de la Iglesia llega a todas partes, y que sus trabajadores y voluntarios, no se olvidan de los más pobres.