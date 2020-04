Las hermandades madrileñas entregan más de 68.500 euros en material para paliar la crisis del coronavirus

Las hermandades, congregaciones y cofradías no han salido en procesión esta Semana Santa, pero no han cerrado, como no cierra la caridad, su prioridad de este año. Ya son más de 68.500 euros los que han entregado en material para ayudar en la crisis del coronavirus, según informa la archidiócesis de Madrid. La iniciativa comenzó en Cuaresma por el mayordomo de la Congregación del Santísimo Cristo de los Alabarderos, Antonio Calahorro, con una campaña de donativos.

Calahorro explica que en esta campaña han participado casi todas las hermandades de la capital y algunas de los pueblos de la Comunidad de Madrid, aportando de su bolsa de caridad o, en algunos casos, transfiriendo el dinero que se hubieran gastado en la procesión: «Algunas han donado toda la flor del paso o la parte de la estación de penitencia». Y también ha habido particulares «muy generosos, con ingresos de 1.000 euros», en una campaña que ha traspasado fronteras ya que llegó incluso una donación desde México.

En total han sido 68.513 euros los recogidos en una cuenta que se mantuvo abierta hasta el 13 de abril y que ha permitido hacer entrega de material en dos fases, siempre coordinados con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que fue quien marcó las necesidades. A finales de marzo, se envió al hospital de IFEMA una primera ayuda de 31.566,21 euros.

Segunda fase

La segunda fase permanece activa con un material por un valor de 36.946,8 euros. Cinco han sido las instituciones beneficiadas. El Cottolengo del Padre Alegre de Algete, las Hermanitas de los Ancianos desamparados, el convento de las Hermanas de la Cruz, y las Madres Carboneras. En este último caso, el mayordomo de los Alabarderos habló con la madre superiora y «se les ha hecho un encargo de cantidades abultadas de garbanzos, arroz, macarrones, menestra, yogures… y también de productos de higiene».

El Cottolengo del Padre Alegre de Algete ha recibido 20.000 packs de comida de primer y segundo plato, material de cocina desechable como platos, vasos, cubiertos, servilletas o pajitas para beber (80.000 unidades), pero también baberos y sábanas desechables (20.000 y 10.100, respectivamente), empapadores (10.000) y juegos de sábanas de tela para reponer (200). Y a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados les han llegado, a sus dos residencias de Madrid capital, packs desechables de cubiertos precintados (24.000), juegos de sábanas de tela (900), empapadores (8.000) y baberos desechables (30.000).

Para Antonio Calahorro, la experiencia, aunque ha supuesto mucho trabajo, ha sido «bonita; es lo menos que podíamos hacer estando confinados», explica, y por eso «da por bien empleado el tiempo». Aunque esta campaña ya está cerrada porque «yo me comprometí públicamente a que se cerraba el Lunes de Pascua y hay que cumplir la palabra», los donativos se pueden continuar haciendo a través de Cáritas, que «es lo suyo, es la obra de caridad de la Iglesia y las hermandades somos Iglesia».

Cuenta EMERGENCIA COVID-19 DE Cáritas Diocesana Madrid: ES67 0075 7007 8506 0715 0747

Bizum Cáritas Diocesana de Madrid – Código: 33645