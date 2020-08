Los franciscanos reciben en los últimos días continuas donaciones de alimentos para los enfermos crónicos

Los franciscanos de la Tercera Orden Regular (TOR), que rigen el centro de acogida San Francisco de Asís en la localidad valenciana de Palma de Gandia, donde atienden actualmente a 47 enfermos crónicos o terminales sin hogar, han agradecido las continuas donaciones en los últimos días de alimentos no perecederos y productos de higiene por parte de distintas entidades cívicas y sociales de Gandia y de la comarca de La Safor, ante la prolongación de la pandemia.



En la página web de la Archidiócesis de Valencia se puede leer como entidades como la Federación de Fallas de Gandia y la Junta Mayor de la Semana Santa de Gandia, entre otras, han hecho un llamamiento en la última semana a la solidaridad para ayudar al centro de acogida San Francisco de Asís, desde donde “queremos agradecer esta iniciativa a través de la cual hemos recibido muchas donaciones de alimentos”, han confirmado los frailes franciscanos de la TOR encargados del centro.

El centro acoge a 47 personas enfermas terminales

En la actualidad, el centro acoge a “47 personas enfermas crónicas o terminales, derivadas por Servicios Sociales municipales, Cáritas u hospitales, donde han recibido el alta pero no tienen un hogar donde ir o no cuentan con familiares para atenderles durante el periodo de convalecencia”. Además, en la mayoría de los casos, las personas acogidas “tampoco cuentan con recursos económicos y presentan problemas con el alcohol o el juego”, han explicado los frailes.



De la gestión del centro de acogida se encargan cuatro religiosos de la TOR, que han recordado que las instalaciones se mantienen “mediante la Providencia”. Además, “desde el comienzo de la pandemia del Covid-19no podemos atender a más personas puesto que debemos cumplir las medidas sanitarias establecidas, que también restringen el acceso de particulares al centro para evitar riesgo de contagio”, han señalado.

11 años de la apertura del centro de acogida

Igualmente, “también a causa de la pandemia no podemos contar con la colaboración de voluntarios”, han indicado los franciscanos, que han añadido que “antes de la pandemia teníamos una media de 45 voluntarios semanales en distintos servicios a los que hay que sumar todas las personas que trabajan voluntariamente desde sus pueblos en diversas iniciativas, como las voluntarias de San Vicente de Paul de Benigànim”.



El próximo mes de octubre se cumplirán once años de la apertura de la ampliación del centro de acogida San Francisco de Asís en Palma de Gandia, que tiene una superficie de 1.500 metros cuadrados y una capacidad de 50 plazas para personas enfermas crónicas o terminales. Las instalaciones fueron construidas “íntegramente mediante donativos de numerosos particulares de la zona”, han explicado los frailes franciscanos.



La Tercera Orden Regular, cuyo carisma principal es “ejercitar las obras de misericordia cristianas”, fue fundada por san Francisco de Asís en 1221 y su regla fue aprobada por el papa Nicolás IV en 1289.